Ancora poche puntate al termine del Grande Fratello. Questa sera scopriremo chi sarà il secondo finalista. Nelle scorse puntate a finire dritta in finale grazie al televoto del pubblico è stata Oriana Marzoli. Al momento ritroviamo al televoto ben 7 concorrenti. Ma i sondaggi ci dicono già chi potrebbe essere il favorito. Nei prossimi paragrafi scopriremo chi sono i candidati al televoto per la finale e chi è avvantaggiato.

Il 3 aprile scopriremo chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip. Ancora poche puntate e il reality di canale 5 terminerà. Siamo alle battute finali, sono 7 i candidati alla finale del Grande Fratello. Al televoto ritroviamo Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Questa sera alle 21:45 avrà inizio la puntata che eleggerà il secondo finalista.

Favoriti al televoto due donne e un uomo, in terza posizione nei sondaggi c’è lui

Tra le favorite nei sondaggi troviamo due donne. Molto diverse tra loro, hanno animato il reality fin dalla prima puntate. Amate ma anche molto contestate, le due concorrenti sono complici nella casa più spiata di Italia. Al terzo posto, favorito per la finale c’è invece un uomo. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, già concorrente in passato di un’altra edizione del reality. Inizialmente Daniele ha preferito non esporsi, tuttavia nell’ultimo mese, complice il rapporto con Oriana, qualcosa è cambiato. A dare una scossa al concorrente proprio la prima finalista del Grande Fratello. Da più di mese, tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, quella che sembrava una semplice simpatia è diventata qualcosa di più impegnativo.

Sono 7 i candidati alla finale del Grande Fratello, inaspettatamente i sondaggi danno lei per favorita

Inaspettatamente i sondaggi danno per favorite alla finale proprio due concorrenti. Polemiche e discussioni hanno contraddistinto il percorso di entrambe. Stiamo parlando di Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Entrambe spesso in contrasto con il resto della casa sono state le protagoniste di molte puntate del GF Vip. Antonella Fiordelisi ha fatto parlare di sé soprattutto per la relazione con Edoardo Donnamaria. I due si sono legati all’interno della casa. Un rapporto decisamente altalenante, una relazione di amore e odio tra i due. Tutto questo è terminato quando nelle scorse settimane Donnamaria è stato squalificato dal gioco. Nonostante ciò i due si sono lasciati con la promessa di ritrovarsi anche fuori la casa.

Ma al primissimo posto i sondaggi danno per finalista proprio lei: Nikita Pelizon. La modella dall’aspetto stravagante e l’aria sognante, non si è guadagnata le simpatie degli altri concorrenti. Complice con Antonella Fiordelisi, ma staccata da tutto il gruppo. Nonostante ciò fin dai primi giorni nella casa, è risultata una tra le preferite del pubblico. Fino a stasera le cose potranno certamente cambiare, come tutte le puntate del GF Vip anche questa ci riserverà tanti colpi di scena.

