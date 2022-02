Gli astri hanno messo a dura prova molti, sebbene al termine di febbraio alcuni potranno godere di amore o soldi.

Ma un nuovo mese con le sue incognite sta per cominciare, infatti marzo è ormai vicino. L’attesa è già cominciata, tra trepidanti speranze, timori e bandiere bianche che sventolano in cerca di pace, a seconda dei singoli casi.

Le previsioni dell’oroscopo cominciano però a delineare quello che sarà il prossimo mese e che favorirà determinati segni zodiacali in particolare.

La forza lunare

La Luna strizzerà l’occhio a Pesci e Bilancia, che potranno godere del suo benefico influsso. Infatti, agli inizi di marzo la Luna nuova sarà in Pesci mentre verso la fine del mese la Luna piena si staglierà nella Bilancia. I dolci raggi bianchi della Luna illumineranno i percorsi di questi due segni guidandoli verso decisioni importanti.

I Pesci saranno più assorti del solito e si lasceranno trascinare dalle ragioni del cuore, avendo buone possibilità di spuntarla grazie al satellite amico. Niente tentennamenti, ma solo tanta voglia di vivere pienamente.

La Bilancia invece raggiungerà l’apice del proprio equilibrio, vivendo una vera e propria metamorfosi che la condurrà alla piena consapevolezza di se stessa. Una sensazione di benessere l’accompagnerà nei diversi ambiti della sua vita, dal lavoro all’amore.

La Luna strizzerà l’occhio a Pesci e Bilancia, ma marzo metterà un punto anche alle sofferenze di questi 3 segni zodiacali

L’arrivo di marzo però potrebbe essere positivo anche per altri segni zodiacali, che finalmente potrebbero lasciarsi alle spalle noie e angosce.

Una notizia tanto attesa da uno dei segni più solitari, il Cancro. La fine di febbraio ha fatto spuntare una luce in fondo al tunnel e ciò l’ha ricaricato dopo tempi alquanto caotici e frustranti. La luce però non è un semplice e breve abbaglio passeggero. Infatti, esploderà in questo nuovo mese e illuminerà anche gli anfratti finora scuri della sua vita. Il peggio è passato, può tirare un sospiro di sollievo e godersi la quiete.

Il Sagittario, dopo un inizio anno promettente, ha avuto un drastico calo. Ha visto pian piano sgretolarsi tutte le sue certezze ed è entrato in uno stato di crisi che l’ha condotto allo stallo. Troverà però rinnovato vigore e la forza di reagire, una nuova energia lo pervaderà e lo porterà a sfidare i propri limiti. È il momento di rischiare per costruire qualcosa di positivo in ambito lavorativo ma anche amoroso.

L’Acquario sembra destinato a un’eterna insoddisfazione e incompletezza, quando finalmente ottiene una cosa sembrano andare a pezzi tutte le altre. Tanto è vero che non ha goduto la propria fortuna in amore a causa degli insuccessi economici e lavorativi che l’hanno turbato maledettamente.

Non è questo il momento di cedere, perché la svolta potrebbe essere dietro l’angolo. Dovrà premere sull’acceleratore e abbandonare le lamentele per andarsi a prendere ciò che attende da tempo.

