Siamo, ormai, arrivati agli sgoccioli. Oggi inizia l’ultima settimana di settembre e con sé porta via, definitivamente, anche l’estate. Infatti, proprio il 23 settembre è arrivata, forte e prorompente, la stagione autunnale. Chissà se ci regalerà delle gioie. Noi, chiaramente, lo auguriamo a tutti. Tuttavia, la fortuna non è sempre dalla nostra parte. Spesso, a contrastarla sono gli astri.

Per esempio, il moto retrogrado di alcuni Pianeti può essere davvero spiacevole. Infatti, al momento è proprio Mercurio ad ostacolare il raggiungimento del benessere. Se Marte è favorevole, Mercurio non lo è affatto. Questo “girare le spalle” si traduce in una generale confusione ed incomprensione, specialmente sotto il profilo comunicativo ed emotivo. Purtroppo, si prevedono cattive notizie in arrivo per questi segni zodiacali a causa di Mercurio, ma non solo.

Pianeti contro

Purtroppo, l’autunno apre le porte non solo al freddo, ma anche ad una tensione tra Marte e Nettuno. Sebbene Marte si trovi in posizione favorevole, la contrapposizione con Nettuno provoca un disorientamento generale, soprattutto per il Sagittario, il Gemelli e la Vergine. Che disdetta, proprio ora che il Gemelli stava per scalare la classifica dei segni top. Purtroppo, sprofonderà in una sorta di limbo di indecisione e rabbia, a causa di questa congiunzione negativa.

Le conseguenze

Anche la Vergine e il Sagittario possono risentire di una certa stanchezza, sia fisica che emotiva. La Vergine, sempre precisa e ben organizzata, potrebbe avere la sensazione che tutto non vada per il verso giusto. Brava a fare quadrare tutte le situazioni, si potrebbe ritrovare con una gran confusione in testa. Il Sagittario, libero e creativo, potrebbe non essere nella sua splendente forma del solito. Soprattutto quella mentale.

Cattive notizie in arrivo per questi segni zodiacali oltre a Mercurio retrogrado

Ad ottobre, però, tutto può cambiare. Finalmente, Mercurio smette di essere imbronciato e ritorna sui suoi passi. A partire dagli inizi del nuovo mese, girerà per il verso giusto e non con movimento retrogrado. Venere e il Sole rimangono positivi e favoriscono la Bilancia, lo Scorpione e il Leone.

Ottime notizie, dunque, tranne che per il Sagittario, la Vergine e il Gemelli che continueranno così, forse fino a novembre. L’allineamento tra Marte e Nettuno non ci voleva. Tuttavia, però, Marte da solo emana influenze positive. Infatti, ne gioveranno il Capricorno, l’Acquario e il Toro. Rimane, invece, il segno del 2022 il Pesci, abbracciato da Giove che lo coccolerà ancora per un po’. In ogni caso, basta resistere e tutto tornerà alla normalità.

