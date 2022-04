La Luna piena di metà aprile porterà fortuna a questi 6 segni dell’oroscopo coccolati da 3 pianeti benevoli che promettono benessere 

Spesso si dice “aprile dolce dormire” ma chiaramente non è così per l’oroscopo.

Inseguendo di continuo astri e pianeti, la sua vita lavorativa è parecchio intensa e questo solo per informarci di quelle che potrebbero essere gioie e dolori della nostra vita.

Amore, lavoro, denaro, salute, sono solo alcune delle categorie che tratta e per ognuna ha sempre tanto da dire essendo un autentico chiacchierone.

Super attesi sono i pronostici mensili, quelli che eleggono i segni più fortunati e più sciagurati dei 30/31 giorni.

Per aprile, per esempio, la ruota della buona sorte ha puntato Ariete e Gemelli, che dovrebbero mantenere le distanze da questo segno per evitare guai.

Tuttavia, a piacere sono anche i pronostici settimanali, del weekend e quelli degli affascinanti e singolari eventi astronomici.

Questa settimana, per esempio, ci sarà una Luna piena che, secondo l’oroscopo, regalerà un momento propizio a ben 6 segni che scopriremo in questo articolo.

Una Luna armonica

La prossima Luna piena avverrà sabato 16 aprile a partire dalle ore 18:56 e tradizionalmente celebrerebbe l’arrivo della primavera.

In particolare, risplenderà in tutta la sua bellezza in corrispondenza del segno della Bilancia e in opposizione al Sole, fermo in Ariete.

Ciò porterà all’esaltazione delle naturali qualità della Bilancia, che trascinerà con sé molti altri protagonisti dello zodiaco.

In particolare, sarà una giornata ispirata da forte armonia, dove si potrà apprendere l’importanza degli affetti che ci circondano.

Inoltre, le parole guida saranno riconciliazione ed equilibrio, esaltate dal coraggio che arriva dall’Ariete e dai segni di fuoco illuminati dal Sole.

Ancora, quest’evento porterà alla celebrazione della bellezza e dell’amore, essendo la Bilancia dominata dal pianeta Venere.

Questa Luna piena, poi, avverrà:

in posizione di trigono con Saturno, che porterà aria di cambiamenti e voglia di costruire progetti futuri;

in posizione di quadratura con Plutone, che ci darà chiarezza mentale e ci solleciterà a fare un bilancio della nostra vita, allontanando ogni contrarietà.

La Luna piena di metà aprile porterà fortuna a questi 6 segni dell’oroscopo coccolati da 3 pianeti benevoli che promettono benessere

Innanzitutto, a beneficiare di questo plenilunio sarà certamente la Bilancia.

La sua mitezza, il suo equilibrio e la sua dedizione verso il prossimo, saranno doti ancora più valorizzate.

Amici e partner saranno particolarmente contenti di ricevere questo prezioso sostegno, ma si dovrebbe ricavare del tempo anche per sé stessi.

Come la Bilancia, anche gli altri due segni d’aria godranno a pieno del momento, sorretti soprattutto da Saturno e Plutone.

Per l’Acquario si prospetta una buona notizia in arrivo mentre i Gemelli si prenderanno l’impegno di iniziare nuovi progetti importanti per il futuro.

La Luna piena di metà aprile porterà fortuna anche a due segni di fuoco.

L’Ariete potrebbe svoltare la propria vita facendo un po’ di pulizia tra i suoi contatti, allontanando ogni “relazione tossica”.

Per il Sagittario, invece, sarà un trionfo di emozioni e in particolare di gioia verso la propria famiglia.

Infine, chiude il sestetto fortunato il Capricorno, che proprio nella giornata di sabato riuscirà a ritrovare l’equilibrio perduto, dando importanza a ciò che per lui conta veramente.

