In estate tutti ci aspettiamo una svolta, la possibilità di virare nella nostra vita e di avere un po’ più di fortuna. Forse la stessa estate è una promessa di felicità con le sue giornate lunghe e luminose e le sue notti tiepide e romantiche. Può bastarci questo per essere soddisfatti? Sicuramente la vita che si muove intorno a noi non ci è indifferente e ci attira in un flusso leggero e luminoso. Ma se la dea bendata ci sceglie, allora possiamo toccare il cielo con un dito. L’estate brillerà di fortuna e porterà tanti soldi a questi segni zodiacali.

Decisioni importanti da prendere ora

L’estate è appena iniziata e gli Acquario si chiedono se è arrivato il loro momento. La fortuna è a portata di mano, ha solo bisogno di una spintarella. E gli Acquario dovranno dargliela adesso, se vorranno brindare durante l’estate. Questo è il momento di prendere una decisione importante sul lavoro che influenzerà i nostri progetti futuri, nel bene come nel male. Le stelle ci ricordano che la fortuna non è fatta solo di lampi improvvisi che scendono dal cielo ma anche di costruzione lenta e impegnata del nostro futuro professionale. Se la svolta ci sarà non saranno solo gli astri a volerla ma dipenderà da quante risorse vogliamo mettere in campo. Senza dimenticare l’amore che richiede attenzioni continue. Per le coppie stabili potrebbero esserci decisioni importanti e una cicogna potrebbe fermarsi proprio sul nostro tetto. Gli astri raccomandano di ponderare bene le spese.

L’estate brillerà di fortuna e porterà tanti soldi e opportunità a questi segni zodiacali che torneranno a volare alto dopo momenti difficili

Semaforo verde per l’Ariete un segno super fortunato in questo 2022. Dire che tornerà a volare alto non è corretto perché questo segno si libra nell’aria da tempo con disinvoltura. Ma anche lui ha avuto i suoi momenti difficili. Scatenare la competizione ci si può ritorcere contro e generare invidia e rancori. L’Ariete combatte senza tregua e senza esclusione di colpi per raggiungere i traguardi desiderati ora che la fortuna è dalla sua parte. Ma il braccio di ferro continuo con chi gli lavora accanto rischia di creargli il vuoto intorno.

Le stelle raccomandano di dosare la corsa verso il successo e di combattere con intelligenza senza ferire, ad armi spuntate. Il successo arriverà comunque, così dicono gli astri. L’amore meriterebbe più attenzione perché rischia di finire nel dimenticatoio. Soprattutto i single non devono lasciarsi sfuggire certe occasioni. Ci sono dei treni che passano una sola volta nella vita e bisogna saltarci su di corsa anche con il rischio di qualche ammaccatura.

Lettura consigliata

Il sole al solstizio d’estate il 21 giugno segna la rivincita per questi segni zodiacali che sapranno cogliere al volo grandi opportunità