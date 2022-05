Recentemente, abbiamo parlato di cosa prevedevano le stelle per alcuni segni zodiacali, durante gli ultimi giorni di aprile. Effettivamente, è stato un weekend esplosivo, soprattutto per l’Ariete, che continua a cavalcare l’onda del successo.

Ma avevamo anticipato anche ciò che le stelle avevano predetto, per il primo maggio, soprattutto per il Cancro. Dopo giorni altalenanti, il Cancro potrà, finalmente, rilassarsi e prendere le distanze dalle negatività. Ma la festa dei lavoratori non sarà magnifica solo per il Cancro, ma anche per un altro segno zodiacale in particolare.

L’oroscopo del primo maggio

Sarà un primo maggio super emozionante per il Gemelli, soprattutto sotto il profilo economico. A questo ci penserà il benevolo Giove, il Pianeta della fortuna per eccellenza, che transiterà nel segno. Tuttavia, pochi giorni dopo, farà il suo ingresso anche la bella Venere.

Un accoppiata vincente, sia in amore che per le finanze. Come dicevamo prima, il Gemelli avrà una vera e propria fortuna sfacciata. Il Gemelli sta attraversando una fase di rinascita. Durante la fase down, ha avuto modo e tempo di riflettere sulle proprie scelte.

Adesso, il vento sta cambiando e il Gemelli rinascerà più forte di prima. Gli astri suggeriscono che nuovi amici o “conoscenze” potrebbero essere la chiave per avere successo. Data questa premessa, sembrerebbe chiaro che il Gemelli debba darsi da fare.

È vero che si tratta del segno più manipolatore di tutti, ma è anche vero che il Gemelli è un segno schivo, per certi versi. Non si fida subito delle persone, figuriamoci di nuove conoscenze. Però, questo potrebbe essere un ottimo modo per testare la propria capacità di adattamento. Potrebbe essere davvero la svolta.

Primo maggio super emozionante per questo segno zodiacale grazie a Giove che porterà soldi e una fortuna sfacciata

In ogni caso, maggio potrebbe essere il mese giusto per degli investimenti. Il Gemelli avrà diversi Pianeti al suo fianco, perché oltre a Giove e a Venere transiterà anche Mercurio. Insomma, sembra che le stelle si siano alleati per far trionfare il Gemelli.

In ogni caso, anche un altro segno zodiacale, al momento, sta ricevendo un’immensa fortuna: il Pesci. Effettivamente, il 2022 è proprio l’anno di questo segno, perché Giove vi risiede stabilmente, anche se transita per breve tempo negli altri segni. Giusto per portare un po’ di fortuna anche lì.

Anche per il Pesci sarà un primo maggio top. Potrebbero esserci delle piccole vittorie nel gioco o nel gratta e vinci, nonché benessere a 360° gradi. Anche il livello affettivo sembra andare abbastanza bene, il romanticismo non mancherà.

