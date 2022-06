La tradizione popolare di molte Regioni italiane ed europee ci racconta che la Luna nuova può riuscire ad influenzare molti aspetti naturali della nostra vita. Pensiamo alle maree, ma anche alla comparsa di funghi porcini o, alcuni pensano, persino alla crescita più veloce dei capelli. Altri ancora vedono nei cicli lunari la causa di insonnia o di irritabilità. Le stelle e l’oroscopo ci dicono che la Luna può influenzare il carattere di alcuni segni. Infatti, la Luna di luglio sarà severissima con il Cancro ma molto più benevola con altri due segni.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro sono delle persone tendenzialmente molto sensibili che mettono al primo posto della loro vita gli affetti e i sentimenti. Di conseguenza, quando l’amore va bene al Cancro va bene anche tutto il resto, mentre quando ci sono alcuni problemi a livello sentimentale tutto sembra andare male. Attorno alla Luna di luglio il Cancro dovrà subire alcune incomprensioni. A livello amoroso infatti gli sembrerà che il partner voglia ostacolare alcuni suoi piani professionali. La soluzione è una, parlarsi e cercare di chiarirsi. Se il progetto personale è molto importante, il partner dovrà capire che l’unica cosa che dovrà fare è appoggiarlo.

La ragione è una sola: non si può stare bene con una persona che non è felice della propria situazione. Il problema del Cancro però riguarderà l’attenzione e la voglia di ascoltare e di capire del partner. Non tutti hanno la fortuna di avere un partner comprensivo con cui dialogare serenamente.

La Luna di luglio sarà severissima con il Cancro ma innamorata del Leone e Vergine

Invece, tutt’altra sorte toccherà al Leone e alla Vergine. Il Leone come al solito avrà bisogno di sentirsi il migliore. Segno di fuoco, il Leone ama sentirsi estremamente valorizzato e amato. D’estate poi questa necessità diventa sempre più importante dato che agosto è proprio il suo mese. Per fortuna, la Luna gli porterà fortuna e spingerà i suoi cari a appoggiarlo in ogni scelta e situazione.

La Vergine godrà di un periodo estremamente fecondo per la sua creatività, dato che la Luna riuscirà a svegliarle l’immaginazione. Specialmente verso la fine del mese i nati sotto il segno della Vergine riusciranno a conoscere persone estremamente stimolanti con cui dialogare e con cui avviare collaborazioni anche molto interessanti.

