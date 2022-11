Dove andare vicino Roma per rilassarsi e vedere uno dei castelli più ammalianti

Cosa si può fare in un weekend vicino Roma? O anche: dove si può trascorrere una giornata nel Lazio, magari sfuggendo al caos cittadino? Alle domande si possono trovare diverse risposte, considerato che si tratta di una zona dove ci sono molte località da vedere.

Si può, ad esempio, considerare la possibilità di visitare Rocca Sinibalda. Si trova in provincia di Rieti e, per molti motivi, è un luogo ideale da raggiungere per un po’ di relax, godendo delle sue bellezze.

Dove andare vicino Roma per rilassarsi e vedere tante belle cose

Rocca Sinibalda è un luogo facile da raggiungere dalla Capitale. Lo si può considerare, di fatto, uno dei borghi vicino Roma, considerato che per arrivarci serve muoversi verso Nord Est per poco più di un’ora in auto dalla città.

Una distanza abbastanza breve, in grado di proiettare ogni visitatore in una realtà della Sabina Orientale dove il tempo sembra essersi fermato. Un borgo di collina dove, ad oggi, ci sarebbero poco meno di 800 persone residenti.

Perché visitare questo borgo vicino Roma

Rocca Sinibalda è, per molti versi, un naturale approdo di chi cerca una connessione con la storia, ma anche con la natura, l’arte ed il buon cibo. Tutti elementi che si fanno apprezzare in un luogo ricco di opportunità e tradizioni.

Le dimensioni la rendono ideale per chi è alla ricerca di un posto dove andare vicino Roma per rilassarsi e passare una giornata di svago. Tuttavia, anche restarci più giorni può rappresentare l’occasione di entrare ancor di più a contatto cona la realtà.

L’attrazione di maggiore impatto visivo è forse la fortezza che sovrasta il borgo. Tuttavia meritano menzione speciale anche altri punti splendidi. Tra questi c’è il Ponte Romanico sul fiume Turano. E poi c’è il borgo di Posticciola, una frazione di Rocca Sinibalda. Ma tutta la zona è un universo da scoprire, anche perché non bisogna dimenticare la collocazione all’interno di un contesto naturalistico assolutamente degno di nota.

Castelli da visitare nel Lazio: Rocca Sinibalda è un luogo giusto

Rocca Sinibalda è la destinazione giusta per chi cerca castelli da visitare vicino Roma. Le immagini dall’alto offrono in maniera ben chiara l’immagine della struttura che domina il borgo, a sua volta sopraelevato rispetto alla Valle del Turano.

Le origini del castello (detto “delle Metamorfosi”) risalgono all’XI secolo, benché alcuni dei suoi tratti siano frutto di ulteriori interventi sulla struttura risalenti al Rinascimento.

L’emozione di visitare il castello non lascerà indifferenti quanti si fanno affascinare dalla storia. L’occasione è quella di tuffarsi in un’atmosfera ormai lontana secoli. La possibilità di vedere dal vivo ambienti che richiamano epoche passate sarà affiancata dall’occasione di ammirare panorami straordinari. Al suo interno vi sono anche bellissimi affreschi e tanti angoli che regalano emozioni ai visitatori.

Il castello è visitabile a partire dall’anno 2014. Il restauro è durato ben 7 anni. In base a quanto si apprende dal sito della struttura è possibile prenotare sia visite di gruppo (su prenotazione) che individuali (il sabato e la domenica).

Il costo dei biglietti riportato va dai 14 euro (intero) agli 8 (tra i 7 ed i 14 anni). Ci sono riduzioni (12 euro) per universitari, associazioni persone della Terza Età e gruppi organizzati. Non pagano, invece, i bambini fino a 6 anni. Le visite, in base a quanto specificato, avvengono esclusivamente con l’ausilio di una guida professionale ed hanno una durata di un’ora e mezza o due.

Tuttavia sono disponibili i contatti per ottenere maggiori informazioni prima di programmare il giorno per raggiungere Rocca Sinibalda.

Altre località da visitare nel Lazio

Il Lazio è una regione che custodisce tanti luoghi da visitare. Roma, ovviamente, ne è l’espressione più conosciuta nel Mondo. Attorno alla Capitale, però, si possono trovare tanti posti da scoprire. Rocca Sinibalda è un esempio.

Ma, tra gli altri, se ne possono citare anche altri. Chi si chiede dove andare vicino Roma per rilassarsi potrebbe considerare l’ipotesi di scoprire San Donato Val di Comino, ad un paio d’ore d’auto dalla Città Eterna.

Ma si possono elencare davvero tanti posti carini vicino la Capitale ed è facile fare degli esempi tra le molte possibilità a disposizione per una gita fuori porta.