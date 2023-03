Stai cercando una macchina per un neopatentato? Che sia una ragazza o un ragazzo, oppure un uomo adulto o una donna, oggi ti proponiamo i modelli preferiti da tutti secondo una classifica stilata da varie indagini.

La patente, il sogno di tutti. Ma dopo averla presa, arriva il secondo passo importante: comprare un veicolo che ci piace oppure optare per il noleggio. Esistono auto per neopatentati economiche e belle? Proprio così. Ci sono modelli di macchine sportive per maschi o auto eleganti per femmine. Ma tutti i veicoli hanno caratteristiche diverse.



A volte sono i particolari a sorprenderci, altre volte il design e le linee, e altre ancora la tecnologia e la funzionalità della macchina, a farci dire “si, la voglio, è quella giusta per me, sarà mia!”.



Ecco di seguito la lista delle auto che hanno la cilindrata giusta per i neopatentati, modelli che risultano piacere anche a chi non è neopatentato.

La lista delle auto che hanno la cilindrata giusta per i neopatentati: ecco i modelli che piacciono di più

La lista completamente aggiornata delle auto per neopatentati economiche e popolari del momento proposta di seguito individua modelli e marche conosciute in Italia.



La classifica è stata stilata facendo un confronto su vari siti web. Infatti questi modelli combaciano sempre e vengono messi in risalto da diversi portali di comparazione:

Volkswagen Polo;

Fiat Panda;

Ford Fiesta;

Renault Clio;

Citroën C3;

Kia Picanto;

Hyundai i20;

SEAT Ibiza;

Peugeot 208;

Toyota Yaris.

Qual è la migliore auto per neopatentati? Secondo il sito Tuttotek a marzo 2023: “al primo posto della nostra classifica delle 10 migliori auto per neopatentati c’è la Volkswagen Polo”.

6 auto per neopatentati da donna

Per le ragazze il discorso cambia, ma non significa che una donna non possa scegliere una macchina per uomo e viceversa. Sul podio delle macchine economiche e belle (le preferite) per neopatentati da donna abbiamo:

Fiat 500; Citroën C3 Aircross; Renault Clio; Nissan Micra; Lancia Ypsilon; Mini Cooper.

6 veicoli con cilindrata per neopatentati da uomo

I modelli di auto per neopatentati che amano gli uomini italiani a prezzi contenuti rispetto alla media sono:

Dacia Nuova Sandero 1.0 SCe Streetway Essential;

KIA Picanto 1.0 Urban;

FIAT Panda Hybrid 1.0 Hybrid City Life;

Renault Twingo 1.0 Sce 65 Equilibre;

Volkswagen up! 1.0 EVO move up! BMT;

Dacia Duster 1.0 TCe 90 4×2 Essential.

Secondo le varie indagiini, i modelli di macchine per neopatentati proposti piacciono anche a chi non è neopatentato.

Fin quando si è considerati neopatentati? Quali auto possono guidare le persone che hanno appena conseguito la patente?

A proposito di cilindrata occorre fare un appunto. Quindi, per quanto riguarda quali sono le auto che possono guidare i neopatentati, il blog Motorisumotori spiega che:

“per essere in linea con la normativa, un neopatentato deve guidare auto che hanno un rapporto KW/tara pari a massimo 55. Inoltre le auto per i neopatentati non devono avere una potenza superiore a 70 Kw o a 95 cavalli.”

“La Legge dice che si è configurati come neopatentati fino ai 3 anni dal conseguimento della patente”.