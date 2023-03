Il Ftse Mib perde il primato mondiale da inizio anno, ma potrebbe avere presto l’occasione di riscatto

Il 2023 era iniziato nel migliore dei modi per il Ftse Mib che aveva conquistato il primato di migliore indice azionario al Mondo da inizio anno. Al termine della settimana appena conclusasi, però, il Ftse Mib perde il primato mondiale da inizio anno collocandosi alle spalle del NASDAQ. L’aspetto che fa preoccupare è che in una settimana l’indice italiano ha più che dimezzato la performance costruita nel corso dei mesi di gennaio e di febbraio. Presto, però, potrebbe avere l’occasione di riscatto. In questo articolo cercheremo di capire gli scenari più probabili per il Ftse Mib sia nel breve che nel medio termine.

Il Ftse Mib perde il primato mondiale da inizio anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 17 marzo con una seduta che ha visto un ribasso dell’1,58% a quota 25.028. La settimana, invece, ha chiuso al ribasso del 6,56%.

Time frame giornaliero

Il ribasso iniziato con la mancata rottura di area 28.000 si è fatto sentire per tutta la settimana tanto da portare le quotazioni a contatto con l’altrettanto importante area di supporto collocata in prossimità di un’altra cifra tonda: 25.000. Questo livello potrebbe aiutare a sostenere le quotazioni del Ftse Mib. In seconda battuta, poi, c’è la massima estensione ribassista collocata in area 24.400. Da questo livello si potrebbe assistere quanto meno a un rimbalzo delle quotazioni.

Per una conferma di un rialzo duraturo, però, bisognerà attendere un ritorno sopra area 25.500.

Prima di concludere l’analisi del time frame giornaliero vogliamo fare notare un aspetto interessante. Dopo che il ribasso di mercoledì 15 marzo è stato sostenuto da un importante rialzo dei volumi, i ribassi dei giorni successivi hanno visto volumi in diminuzione.

Time frame settimanale

Una settimana con un ribasso così importante, sia in termini percentuali che di volumi, non si vedeva dal crollo post scoppio invasione dell’Ucraina. Il Ftse Mib, però, ha subito la possibilità di riscattarsi. Come si vede dal grafico, infatti, un importantissimo supporto passa per area 24.600. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza immediata al rialzo.

In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare verso area 22.000.

