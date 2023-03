Comprare l’auto o fare un noleggio a lungo termine? Non ci crederai mai ma la scelta migliore non è quella che pensi

Devi cambiare l’automobile e non sai che cosa fare e che modello scegliere? Prima di prendere una decisione è opportuno fare qualche valutazione ed informarsi bene. Ad oggi, possiamo non solo ricorrere ai finanziamenti ma anche al noleggio a lungo termine. In questo articolo ti spiegheremo pro e contro di questa scelta.

L’automobile è ormai diventata un mezzo indispensabile per la vita di tutti i giorni. La usiamo per andare al lavoro, ma anche per il tempo libero e ormai immaginarci senza è davvero impossibile. Tuttavia, così come molte altre cose, anche la macchina è diventata quasi un bene di lusso. Basti pensare al costo di diesel e benzina che aumentano costantemente.

Anche il costo dei veicoli è aumentato negli ultimi 2 anni circa del 10% e acquistarli per molte famiglie diventa una spesa difficile da affrontare. Negli ultimi anni, oltre al classico acquisto è in voga il noleggio a lungo termine di un veicolo. Con questo articolo ti vogliamo spiegare che cos’è, come funziona e qual è la scelta migliore tra le 2.

Comprare l’auto o no? Se ancora non conosci il noleggio a lungo termine dovresti informarti: scopri tutti i vantaggi

Con il noleggio a lungo termine potrai usare qualsiasi veicolo commerciale presente sul mercato senza realmente acquistarlo. Per ottenere ciò pagherai un canone mensile che comprenderà il noleggio dell’automobile e le spese per eventuali manutenzioni ordinarie, straordinarie ed imprevisti. Ovviamente, l’importo del canone mensile varia in base al veicolo scelto.

I vantaggi sono diversi. Ad esempio, sei libero da qualsiasi onere di gestione e non dovrai occuparti delle spese di manutenzione.

Hai la possibilità di avere una macchina sempre nuova perché puoi stabilire per quanto tempo tenere il veicolo prima di cambiarlo.

Infine, se sei detentore di partiva Iva, con il noleggio a lungo termine potrai detrarre le spese inerenti al noleggio e quindi risparmiare.

Molti pro e qualche contro che dovresti conoscere

Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi. Ad esempio, il veicolo non sarà mai realmente tuo. La macchina, infatti, non diventa un tuo bene di proprietà in quanto non sarà intestato a tuo nome.

Il noleggio a lungo termine è vincolato da un range chilometrico da rispettare. Se sei una persona che viaggia molto e non vuoi rischiare ti conviene optare per un chilometraggio illimitato. Questa scelta però, ovviamente, farà lievitare il tuo canone mensile.

Devi sapere che a fine contratto, dovrai saldare eventuali spese di ripristino del veicolo. La macchina dovrà essere in buone condizioni di meccanica e di carrozzeria.

Infine, generalmente, per il noleggio a lungo termine si richiede di versare un anticipo oltre alla rata mensile.

Quale soluzione conviene di più?

Dunque, è meglio comprare l’auto o fare una scelta diversa? Non sempre comprare l’auto ha i suoi vantaggi. Il noleggio a lungo termine è la scelta migliore per coloro che percorrono più di 15 mila chilometri l’anno e non hanno interesse a cambiare l’auto entro pochi anni.

Inoltre, se sei una persona che tende a dimenticare le scadenze o non ha voglia di occuparsene, il noleggio a lungo termine fa senza dubbio al tuo caso.