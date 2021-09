I nostri esperti sul titolo in questione hanno sempre espresso pareri molto positivi. L’ultimo report, ad esempio, titolava GVS potrebbe tornare presto sui massimi annuali e superarli di diversi punti percentuali.

La pubblicazione delle semestrale, però, ha giocato un brutto scherzo al titolo che ha subito una brutta battuta di arresto. In realtà la semestrale al 30 giugno ha mostrato ottimi numeri, ma la guidance per il 2021 fa perdere alle azioni GVS oltre il 17% in una settimana.

A deludere è stata la guidance per il 2021 con un EBITDA margin a 32-35% a fronte del precedente 35% circa. Inoltre i ricavi sono previsti a 340-350 milioni di euro in calo dai 363,3 milioni di euro del 2020. Questa previsione va confrontata con la guidance precedente che vedeva i ricavi collocarci nel range 345-370 milioni di euro.

Per il resto la semestrale ha mostrato buoni numeri tutti in aumento rispetto all’anno precedente.

Va detto che questa crollo del titolo non è giustificato dai fondamentali del titolo. Il suo ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre la situazione finanziaria della società appare eccellente, la qualcosa conferisce a GVS una notevole capacità di investimento.

Anche il fair value invoglia all’acquisto del titolo visto che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Gli analisti hanno un consenso mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una valutazione in linea con le attuali quotazioni.

La guidance per il 2021 fa perdere alle azioni GVS oltre il 17% in una settimana: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS (MILGVS) ha chiuso la seduta del 10 settembre a quota 13,96 euro in ribasso del 12,53% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Ovviamente una barra con un ribasso superiore al 17% non passa inosservata sul grafico. Soprattutto se, come accaduto su GVS, ha rotto in chiusura di settimana l’importantissimo supporto in area 14,86 euro (I obiettivo di prezzo). Le quotazioni, quindi, potrebbero continuare a scendere verso gli obiettivi indicati in figura.

L’unica speranza per i rialzisti viene da un pronto recupero del supporto appena rotto e dal fatto che il segnale di vendita dello Swing Indicator è da annullare. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per un pronto recupero del trend rialzista.