In data 19 ottobre 2020, il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo GVS nella propria Lista delle raccomandazioni al prezzo di 12,76 con stop loss a 11,45 e raccomandazione di mantenere per il target a 20,57.

Cosa è successo da quel momento in poi?

Dopo pochi giorni i prezzi hanno ritracciato e sono andati a toccare il minimo a 11,42 per poi ripartire al rialzo. Più volte nel corso del tempo siamo tornati sull’argomento e oggi lo facciamo di nuovo dopo la formazione di un pattern interessante. Infatti, alla luce degli ultimi sviluppi, GVS potrebbe tornare presto sui massimi annuali e superarli di diversi punti percentuali.

Procediamo per gradi.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 agosto al prezzo di 15,31 in rialzo dell’1,73% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 12,24 ed il massimo a 17,50.

Analisi sommaria di bilancio

La società fondata nel 1979 con sede a Zola Pedrosa e capitalizza in Borsa 2,7 miliardi di euro. Produce e vende soluzioni e componenti di filtri in plastica per applicazioni nei settori della sanità, delle scienze della vita, dell’energia, della mobilità e della salute e sicurezza.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 14,80. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value stimato in area 20,57 euro per azione con una sottovalutazione attuale di circa il 34,3%.

GVS potrebbe tornare presto sui massimi annuali e superarli di diversi punti percentuali

La strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 13,29, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 17,50 e poi 20/20,75 per/entro fine dicembre. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 14,75. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può applicare gli stessi livelli operativi.

Torneremo sull’argomento nelle prossime settimane o appena si verificheranno cambiamenti rispetto alla strategia indicata.