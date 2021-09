Pochi sanno che mangiare questo buonissimo ortaggio invernale potrebbe aiutare nella prevenzione dei tumori

Le stagioni fredde sono alle porte e le temperature cominciano ad abbassarsi. È il momento giusto per rivoluzionare i nostri pranzi e le nostre cene. Caprese e la combo prosciutto e melone lasciano posto a minestroni, minestre, zuppe, vellutate, e alle verdure di stagione. Il parterre perfetto di ortaggi per l’inverno è costituito da spinaci, cavolo verza, cavolo cappuccio, broccoli, cavolo romano e cavolini di Bruxelles.

La famiglia è quella delle crucifere che possiedono proprietà benefiche molto importanti.

Pochi, infatti, sanno che mangiare questo buonissimo ortaggio invernale potrebbe aiutare nella prevenzione dei tumori.

Questi cavoli mini sono ricchi di antiossidanti tra cui tiocianati, indoli, e sulforafano che gli conferisce il particolare odore. Questi ultimi resistono poco all’acqua e alle cotture. Ecco perché è consigliabile cucinarli con delle cotture brevi, con poca acqua e cercare di mantenerli croccanti.

Questi valori che risultano detossificanti per il nostro organismo sono importanti nella lotta tumorale.

In uno studio fatto su più di 20mila soggetti è stato dimostrato un legame tra l’assunzione di cavolini e altre crucifere e l’insorgere di tumori, soprattutto del tratto digerente. Chi non mangia le verdure provenienti da questa famiglia ha maggiori possibilità di sviluppare malattie oncologiche. In particolare al colon, al seno, alla prostata e agli organi dell’apparato digerente.

Inoltre le crucifere possono essere molto influenti anche nell’andamento della tiroide. Sono infatti ricche di sostanze, definite gozzogeni, che aiutano a diminuire la produzione dell’ormone della tiroide.

In particolare il cavolo rosso e i cavolini di Bruxelles sono ricchi di gozzogeni. Per chi soffre di ipotiroidismo bisogna fare attenzione all’inserimento di grandi quantità di queste sostanze nella propria alimentazione.

Come tutte le verdure, sono fondamentali all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata. È quindi consigliato proporli a tavola varie volte nell’arco della settimana.

Perfetti per le ricette autunnali

Sono inoltre ottimi e versatili, adatti a grandi e a bambini. Quello che si mangia dei cavoletti o cavolini di Bruxelles è il germoglio della pianta. Basta pulire le cosiddette “teste” dalle foglie in eccesso e mettere a bollire in una pentola per mezz’ora. L’odore deciso che esploderà in casa ci avviserà che il piatto è pronto.

Ma anche in padella, alla parmigiana con una spolverata di pan grattato, lessi con un filo d’olio e un pizzico di sale. Ottima è l’idea di frullarli e amalgamarli con olio e un po’ di patate schiacciate per creare una vellutata. Insomma questa verdura dal nome che resta in mente è perfetta per ogni pasto quotidiano. Non manca di fare bella figura come un bel contorno se abbiamo ospiti a cena. E i suoi valori nutrizionali sono eccellenti. Non ci resta che andare ad acquistarla!