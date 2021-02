Una delle scene più divertenti a cui assistiamo quando i nostri amici a quattro zampe sono a spasso: scavare buche. Con un impegno e una laboriosità tali da strapparci almeno un sorriso. E, magari, anche un’imprecazione, se la buca è nel giardino di casa. Ma, perché i cani scavano le buche? Solo per nascondere ossi e giochi, o anche per altri motivi? Soddisfiamo la nostra curiosità e quella dei Lettori in questo articolo degli Esperti della Redazione.

Prima dell’analisi attenzione allo scavo

Prima di vedere perché i cani scavano le buche, precisiamo che non tutti lo fanno. Un po’ per indole naturale e un po’ per l’educazione che diamo loro. Attenzione però che, scavare buche, può metter i cani a contatto con:

cavi elettrici;

tubature;

sottoservizi;

ma anche rocce e sassi che possono far loro del male.

I principali motivi per i quali i nostri cani fanno gli scavatori

È incredibile, ma stress e noia possono essere due delle cause per le quali i nostri amici riempiono di buche il giardino. Assieme a:

il tentativo di fuggire, se, magari il cane si sente oppresso e imprigionato in una realtà ritenuta limitante;

vedere e sentire qualche animaletto che scappa o è presente sottoterra e, quindi, scatta l’istino predatore;

semplicemente voglia di giocare e attirare l’attenzione dei padroni;

nascondere degli oggetti, allo stesso modo di quando spostano i tappeti o mandano la pallina sotto ai mobili;

cercare, soprattutto d’estate, la frescura della terra per placare il caldo e l’afa.

Ma, attenzione che, molti cani scavano buche anche per sfogare un senso di disagio dovuto a semplici motivi, come, magari, un minore affetto dei padroni.

Come evitare che il giardino diventi una trincea

Per evitare che il cane riempia il giardino di buche, potremo semplicemente giocare di più con lui, magari con corde e palline. Oppure, tenerlo maggiormente in casa, o, anche prendergli, se possiamo, una compagnia. Sì, perché tra le cause principali dell’attività estrattiva del nostro amico c’è spesso anche la sua solitudine. Ecco, allora che l’arrivo di un suo simile, potrebbe portargli a dimenticarsi le buche nel terreno.

