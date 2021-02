Non dobbiamo stupirci se le ricerche di mercato indicano nei maschietti dei clienti sempre più affezionati nell’acquisto di creme e prodotti di benessere. Non è un segreto che negli ultimi anni gli uomini vogliano strappare alle donne i segreti della giovinezza. Ma. l’azione che tutti gli uomini stanno copiando alle donne per mantenersi giovani è incredibilmente semplice: le relazioni sociali. Secondo un recente studio condotto nella prestigiosa università di Harvard, coltivare amicizie e relazioni interpersonali aumenta la prospettiva di vita. Vediamo nello specifico, i contenuti molto interessanti di questo studio.

Gli uomini sono esseri sociali

L’azione che tutti gli uomini stanno copiando alle donne per mantenersi giovani è alla fine un concetto base della nostra razza: gli uomini nascono e vivono per essere sociali. A differenza del mondo animale, o, parte di esso. L’assenza di relazioni sociali, di amicizie, di confronti e interazioni, rende il nostro fisico più debole. Abbassandone le difese immunitarie, soprattutto negli anziani. Innovativa e straordinaria la teoria che prevede che la mancanza di amicizie porti agli stessi danni del fumo e dell’obesità. Ecco anche perché, secondo i ricercatori americani, le donne vivrebbero di più. Perché, in molti casi, sono molto più sociali dei maschi.

La socialità porta ottimismo

Quindi, ottime le creme antirughe, bene fare sport e mangiare sano, ma è la socializzazione che ci infonde quell’ottimismo, in grado di farci vivere meglio e più a lungo. Potrebbe sembrare assurdo parlare di socializzazione nel momento del distanziamento. Ma, non dimentichiamo comunque anche l’importanza dei social. “Il telefono, una voce amica”, recitava un vecchio slogan pubblicitario. E, in effetti, così la pensano gli studiosi americani, soprattutto per le fasce di età over 60. Amicizie uguale longevità.

Aspettare la vecchiaia con serenità

Ciò che porterebbe le donne a vivere di più degli uomini è anche la maggiore serenità con la quale attendono la vecchiaia. A differenza degli uomini, che, spesso ne fanno un dramma. Non è solo una questione genetica, col solito concetto dell’uomo capobranco, ma anche psicologica. Sembra, infatti che la donna abbia fatta propria la realtà scientifica che viviamo oggi molto più di quanto si facesse in passato. Cosa, che, invece i maschietti sembrano ancora non aver assorbito.

