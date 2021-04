La Borsa di Milano ha un’occasione unica di crescita e per tutti gli investitori sarà una grandissima opportunità di guadagno. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustreranno perché la Borsa può salire del 100% nei prossimi mesi. E indicheranno la grande occasione di raddoppiare il capitale per chiunque voglia investire oggi su Piazza Affari, a partire da meno di 100 euro.

Perché Piazza Affari può salire del 100% nei prossimi mesi

Per la Borsa di Milano nei prossimi mesi si può presentare uno scenario con grandi opportunità di crescita. Questo significa che i risparmiatori che punteranno su Piazza Affari avranno un’occasione unica e irripetibile. Il listino di Milano ha la possibilità di salire del 100% e i risparmiatori che investiranno sulla Borsa, potranno raddoppiare i soldi investiti. Vediamo perché.

L’indice maggiore di Piazza Affari ha realizzato il massimo storico nel marzo del 2000, raggiungendo i 51.273 punti. Oggi l’indice Ftse Mib quota appena sotto i 25.000 punti. Quindi è distante il 105% circa da quel valore massimo. Ovviamente, non è scontato che la Borsa di Milano debba risalire fino 51.200 punti. Ma tutto lascia pensare che possa riuscire nell’impresa, per questo motivo.

Se guardiamo alle principali Borse europee vediamo che quella tedesca è sui massimi storici. Quella francese è a un passo dai massimi dell’agosto del 2000. Quella inglese non vi è molto distante e quella svizzera è sui massimi assoluti. Per non parlare della Borsa USA, i cui tre indici da mesi stanno ritoccando i loro record. Quindi, perché Piazza Affari non potrebbe tornare sui massimi?

La grande opportunità di raddoppiare il capitale per chiunque voglia investire oggi su Piazza Affari, a partire da meno di 100 euro

Piazza Affari potrebbe rappresentare una grande opportunità grazie all’ampio margine di recupero. I grandi investitori professionali puntano sempre sulle Borse che hanno maggiore appeal di crescita, maggior potenziale di apprezzamento. L’economia italiana per i prossimi due, tre anni, dovrebbe crescere a ritmi da boom economico. Abbiamo alla guida del Governo un economista stimato e apprezzato dalla politica e dal mercato. Ci sono tutte le premesse perché Piazza Affari possa imitare le altre grandi Borse europee e tornare sui massimi assoluti. Da questo punto di vista la Borsa di Milano, ha davanti enormi margini di guadagno. In pratica, la grande occasione di raddoppiare il capitale per chiunque voglia investire oggi su Piazza Affari.

Come poterla sfruttare? Il metodo più semplice è quello di investire in un Exchange Traded Fund. Sono facili da acquistare, anche a partire da un importo modesto e quindi permettono anche di investire un poco alla volta. Tra i più scambiati c’è l’Ishares Ftse Mib (Isin: IE00B53L4X51). Si può acquistare a partire da 96 euro. Da fine marzo 2020 a fine marzo 2021 è salito di quasi il 50%.

Il livello da monitorare è quota 25.000 punti dell’indice Ftse Mib. Il superamento di quel prezzo spingerà l’indice in area 25.450 punti, massimo degli ultimi 12 anni. Successivamente i prezzi saliranno verso il target dei 30.000 punti.

Scatterà un allarme al ribasso solamente in caso di ritorno dei prezzi sotto quota 25.000 punti. Ma è solo sotto 24.000 punti che si creeranno le premesse per una fase ribassista.