Abbiamo visto quale polemica sia esplosa negli ultimi mesi per i cosiddetti “banchi mobili” posizionati nelle scuole per fare la differenza. Ma, nel mondo del lavoro, oltre che in quello della scuola, si assiste a molte novità. Perciò ecco perché secondo gli esperti questi sistemi di lavoro innovativi rappresentano il futuro. Parliamo delle scrivanie elettriche, che, in periodi di smartworking possono davvero interessare. Vediamole in questo articolo della nostra Redazione.

Postazioni di lavoro ad alta tecnologia

Diciamolo subito, per chi non li conosce, questi sistemi di lavoro futuristici sono perfetti per creare uno studio in casa, senza chiamare un progettista. Sono loro che si adattano alle nostre esigenze, soprattutto perché non ci fanno impazzire alla ricerca della classica presa elettrica vicina. Non dimentichiamo un’altra caratteristica basilare: sono ottime per garantire una migliore postura lavorativa.

Alternare le posizioni per comodità e salute

Ecco perché secondo gli esperti questi sistemi di lavoro innovativi rappresentano il futuro, unendo praticità e salute per la schiena. In America e Canada, dove stanno letteralmente spopolando, le stanno apprezzando perché:

migliorano la qualità del lavoro, con la possibilità di alternare altezze e piani di lavoro;

permettono alla colonna vertebrale e alla zona cervicale di tirare un sospiro di sollievo.

Ma, non ultimo, a livello psicologico, avere la possibilità di spostare l’asse di lavoro, rompe la monotonia psicologica del banco fisso.

Riduzione dello stress

Dai primi sondaggi fatti tra la gente, questa scrivania, che permette di lavorare bene anche in piedi:

riduce lo stress;

migliora la concentrazione;

facilita lo sfogo mentale della concentrazione lavorativa.

Non solo, perché, avere la possibilità in azienda o in ufficio, di non ereditare la postazione del collega, ci dispone psicologicamente meglio allo sforzo lavorativo. Quindi, non più noi che ci adattiamo alla scrivania, ma lei che si adatta a noi. Una rivoluzione non da poco.

Prezzi e caratteristiche

Se pensiamo ad acquistare una scrivania elettrica, dobbiamo considerare un prezzo ben diverso rispetto a una normale. Il prezzo varia in base alle dimensioni, ai modelli e alla meccanica. Per un datore di lavoro, infine, pensare di investire in questo tipo di accessorio, vuol dire pensare al bene del dipendente, ma anche all’aumento della produttività.

