Alcuni piatti vengono inseriti in automatico nella categoria dieta. Ma anche i piatti considerati più “insipidi” possono essere insaporiti. Aurora Cortopassi ci mostra su instagram i fagiolini come non li avete mai cucinati. Ma cosa più interessante che realizza questa ricetta con poco. In questo modo un piatto considerato da molti banale può diventare davvero gustoso. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Se lasciamo andare la nostra creatività in cucina con poco riusciremo a valorizzare qualsiasi piatto. Anche quelli più semplici possono cambiare aspetto e sapore e risultare saporiti. Con questa ricetta proverete i fagiolini come non li avete mai mangiati. A suggerirci questa idea semplice e veloce è Aurora Cortopassi, chef che si occupa rigorosamente di cucina vegana.

Proprietà e i metodi di cottura più utilizzati per questi

Maggio è il mese dei fagiolini, ovvero il baccello verde della pianta di fagiolo comune. A differenza dei fagioli però i fagiolini vengono raccolti e consumati con i loro baccelli. Gli esperti ci dicono che 100 g di fagiolini apportano circa 31 calorie. Dunque parliamo di alimento davvero leggero ma anche altamente benefico per il nostro organismo. Gli esperti ci dicono che il consumo di fagiolini favorisce la buona funzionalità dell’intestino e aiuta a proteggerlo da sostanze dannose. Inoltre aiuta a ridurre l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. Le vitamine contenute in questo alimento aiutano a mantenere un buon funzionamento del metabolismo.

Infine tra i minerali, il potassio favorisce la buona salute del sistema cardiovascolare. Generalmente i fagiolini vengono consumati all’insalata. Ovvero dopo una bollitura veloce si condiscono semplicemente con sale e olio.

I fagiolini come non li avete mai mangiati: più gustosi con poco, ecco la ricetta di Aurora Cortopassi.

La chef Aurora Cortopassi, attivissima sui social, si occupa in prevalenza di cucina vegetariana. “Rendere gustosi i fagiolini con poco? E’ possibile”. Queste le parole della chef sotto il video che racconta la ricetta. Veloce e gustoso questo piatto prevede l’utilizzo di pochissimi ingredienti, ecco quali:

600 g di fagiolini;

2 spicchi di aglio;

sale;

olio extravergine di oliva;

maggiorana;

peperoncino secco;

70 g di pangrattato.

In prima fase è necessario bollire i fagiolini per almeno 5 minuti. Nel frattempo in una padella bisogna soffriggere l’aglio tagliato a pezzetti. In un’altra padella versare un po’ di olio di oliva, aggiungere il pangrattato, il peperoncino e sale. Una volta dorato il pangrattato mettere da parte. A questo punto versare i fagiolini bolliti nella padella con l’aglio e insaporire. Dopo 5 minuti di cottura, aggiungere il pangrattato. Una volta impiattati i fagiolini aggiungere infine un ciuffo di maggiorana fresca. Una soluzione veloce e furba per insaporire i classici fagiolini bolliti. La chef Aurora Cortopassi “con poco” è riuscita a valorizzare un alimento semplice e leggero. Ancora una volta, questo dimostra quanto sia utile sperimentare in cucina.