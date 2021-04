Non è raro che il nostro WC si otturi. Infatti, a causa di tantissimi problemi, spesso vediamo che l’acqua dello scarico torna su, non permettendoci di utilizzare il nostro bagno a dovere. Ma ci sono alcuni trucchi che possiamo mettere in atto e che potrebbero tornarci davvero utili in questa situazione. Oggi vogliamo presentarne uno in particolare.

Vediamo la geniale ragione per cui tutti stanno mettendo una bottiglia nel loro WC per risolvere un problema di tutte le case!

Cosa dobbiamo fare in un primo momento con la nostra bottiglia di plastica

Per prima cosa, proviamo a sturare il nostro WC esportando da esso la maggior quantità di acqua possibile. Riempiamo quindi un contenitore con l’acqua del gabinetto e riponiamola in un secchio o in una ciotola. In questo modo, potremo iniziare a sturarlo a dovere e a eliminare il problema. Quindi, prendiamo la nostra bottiglia d’acqua. Tutto ciò che dovremo fare è riempirla fino al collo con dell’acqua calda.

Ecco spiegato poi nel dettaglio il secondo passaggio che dovremo attuare per sturare definitivamente

Adesso, procuriamoci dei guanti di gomma e indossiamoli. Mettiamo poi il pollice, ora ricoperto dalla gomma, sulla parte superiore della bottiglia di plastica. Inseriamone poi il collo sul fondo del nostro water e, in un secondo momento, rimuoviamo il nostro dito. Strizziamo con forza la bottiglia. In questo modo, infatti, l’acqua all’interno del water sparerà tutto lungo il collo della plastica. La pressione che andremo a creare smuoverà ciò che ha creato l’otturazione! Ecco quindi la geniale ragione per cui tutti stanno mettendo una bottiglia nel loro WC per risolvere un problema di tutte le case! C’è un piccolo rischio da mettere in conto però. È possibile che, se la bottiglia non trovasse la ragione dell’otturazione, l’acqua ci torni indietro, finendoci addosso. Per questo, indossiamo dei vestiti rovinati e, all’occorrenza, degli occhiali che ci proteggano gli occhi.

