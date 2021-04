In molti sanno cucinare. In pochi, però, conoscono a fondo le caratteristiche e le potenzialità della materia prima che trattano. Sulla reazione di Maillard della carne ne abbiamo già parlato ampiamente, così come di come rendere le zucchine un vero piatto gourmet.

Tuttavia, Noi di ProiezionidiBorsa non abbiamo ancora parlato di un aspetto che interessa e che incuriosisce tutti coloro che amano le zucchine. Nessuno, infatti, le ama amare, ma sembra che immancabilmente diventino così. Ammettiamo, almeno tra di noi, la verità. Il punto è che non sappiamo bene come cuocerle e quale sia la temperatura corretta da adottare. Infatti, ecco il segreto per preparare delle zucchine dolci che si sciolgono in bocca.

Questione di temperatura

Quando prepariamo le zucchine, abbiamo sempre paura di bruciarle o di farle troppo crude. In entrambi i casi, abbiamo chiaramente sbagliato qualcosa.

Ebbene, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sono unanimi nel dire che per far rendere al massimo le zucchine serve una gran botta di calore. E per riuscire a farlo, è meglio se le cuociamo al forno piuttosto che in padella.

Infatti, se riusciamo a portare le zucchine a 200 gradi, in pochi minuti saranno davvero dolci. Il consiglio è quello di lessarle un po’ prima di metterle nel forno, e solo in seguito farle arrivare a 200 gradi.

Il trucco per controllare la temperatura

Per controllare la temperatura dobbiamo possedere un termometro da cucina. Infatti, non è tanto o solo questione di poca fiducia dei gradi riportati dal nostro forno. Il vero problema è misurare la temperatura interna delle zucchine, non tanto quella dell’aria che le cuoce.

In particolare, dobbiamo andare a vedere che le zucchine segnino all’interno almeno 80 gradi, anche 90. In questo modo, per dei processi chimici complessi, con la cottura resteranno molto morbide.

Dopo qualche minuto, le vedremo un po’ come raggrinzite, ed è tutto nella norma. Ecco il segreto per preparare delle zucchine dolci che si sciolgono in bocca.