È uno dei borghi più belli e poco conosciuti della Sicilia da visitare per passare un magico Natale

In questo articolo scopriremo un favoloso borgo vicino a Palermo da vedere per assaporare cibi tipici imperdibili e una suggestiva atmosfera natalizia.

Mancano pochi giorni a Natale e le vie delle nostre città si colorano di luci e addobbi stupendi. In queste settimane ci sono molti eventi a tema natalizio e possiamo partire alla scoperta dei mercatini di Natale più belli e particolari.

Dicembre è un mese che offre moltissime possibilità per chi vuole viaggiare alla scoperta di luoghi nuovi. L’Italia è uno dei Paesi più belli al Mondo. Per questo motivo, ogni anno e in tutte le stagioni i turisti affollano le nostre città d’arte e i borghi più caratteristici e suggestivi. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione su un luogo bellissimo che si trova nel sud Italia, ma che soltanto in pochi conoscono.

È uno dei borghi più belli e poco conosciuti d’Italia da vedere a dicembre con la famiglia

Oggi partiamo alla scoperta di Petralia Soprana, un affascinante borgo immerso nel Parco delle Madonie, in Sicilia. Si trova a circa un’ora dalla bellissima città di Palermo ed è un borgo medievale che sorge a circa 1.150 metri di altitudine. Una volta giunti qui saremo accolti dalla tipica atmosfera di un paese di montagna. Stradine strette, casette decorate con tante fioriere colorate, piccole chiese e un panorama stupendo.

La prima cosa da fare a Petralia Soprana è concedersi il tempo per una passeggiata nel suo centro storico alla scoperta di bellezze architettoniche. Piazza del Popolo è il fulcro del borgo e non potremo non notare il bellissimo Palazzo del Municipio. L’edificio è risalente al XIV secolo e realizzato in stile neogotico. Continuando a camminare per le strade della cittadina arriveremo alla Chiesa di Santa Maria di Loreto, uno splendido edificio in stile barocco.

Raggiungendo il retro della chiesa rimarremo estasiati dall’incantevole Belvedere Loreto, una stupenda terrazza panoramica sul Parco delle Madonie.

Cosa vedere a Natale in uno dei borghi più belli d’Italia

È uno dei borghi più belli e poco conosciuti che si possa trovare in Sicilia, eppure Petralia Soprana a Natale si colora di luci, suoni e profumi meravigliosi. In queste settimane non mancheranno spettacoli, degustazioni di prodotti tipici e concerti ad animare il borgo. L’evento più atteso è senza dubbio il Presepe d’Incanto, allestito nella stupenda cornice di Palazzo Pottino. In questo bellissimo edificio del Settecento potremo fare un viaggio alla scoperta della Natività attraverso un’installazione video.

Lo spettatore qui è immerso e catapultato in una vera e propria esperienza emozionale. Attraverso le sculture dell’artista Pierluca Trapani, luci, dialoghi e musiche, saremo guidati in diverse tappe che si snodano nelle varie sale del palazzo. Ogni turno ha la durata di 30 minuti e potremo accedere dalle ore 16 alle 20 fino ad esaurimento posti. Il calendario di dicembre va dal 22 al 27 dicembre, il 30 e il 31. A gennaio invece potremo vedere il Presepe d’Incanto nei giorni 1, 6, 7 e 8.

Cosa mangiare a Petralia Soprana

In Sicilia ci sono moltissime specialità tipiche tutte da scoprire. Essendo un borgo di montagna, consigliamo di provare prodotti a base di ricotta e formaggi, come lo sfoglio, un dolce tipico simile alla Cassata. Infine, siccome la cannella ci ricorda il Natale, proviamo i tradizionali biscotti alla cannella di Petralia Soprana.