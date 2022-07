Facile come bere un bicchier d’acqua per questi segni zodiacali accumulare ricchezze con Sole in Plutone 

I movimenti del Sole indicano di solito cambiamenti profondi che possono avvenire attraverso avvenimenti specifici in grado di mettere in discussione le nostre certezze. Il nostro inconscio ci suggerisce che numerosi pericoli possono presentarsi improvvisi, Plutone darà dinamicità agli eventi che si susseguiranno. Sta a noi sforzarci per fare in modo che quelli negativi si allontanino e quelli positivi possano portare crescita. Si parla di crescita personale ma anche patrimoniale.

Alcuni segni zodiacali rischiano di essere travolti da questo passaggio in opposizione, che dovrebbe caratterizzare la terza settimana di luglio. Altri, invece, potrebbero trarre dei guadagni consistenti e continuare ad accumulare ricchezze come già avvenuto diverse volte in questa prima parte del periodo estivo. La semplicità con cui ci adattiamo ai cambiamenti può fare la differenza. La prontezza, quindi la nostra dinamicità, deve allinearsi con quella del Pianeta più piccolo del sistema solare.

Non tutto è come sembra

Sarà facile come bere un bicchier d’acqua per il Capricorno sfruttare questa congiunzione. Il Sole è il Dio dell’energia, Plutone rappresenta la profondità.

Questa congiunzione avviene una volta all’anno e già in passato il segno del Capricorno è stato protagonista. Notizie negative e positive si sono alternate a seconda degli anni, facendo un bilancio questo segno può ritenersi soddisfatto. La scelta azzeccata del partner con cui condividere il cammino della vita pagherà con gli interessi. Il campo economico è libero dalle sorprese negative, la dinamicità della congiunzione astrale porterà vantaggi finanziari. Non resta che sfruttare i privilegi acquisiti.

Anche se i 3 giorni di inizio settimana potrebbero sembrare complicati per il Cancro, dobbiamo stare attenti a non interpretare male le vicende riguardanti soldi e fortuna. Ci saranno tensioni e alcune persone potrebbero essere giudicate in maniera negativa. Saranno le azioni delle persone mal viste in questi giorni a pagarci i conti di fine mese. Il Cancro sarà saggio e supererà senza difficoltà questa settimana andando poi all’incasso.

Facile come bere un bicchier d’acqua per questi segni zodiacali accumulare ricchezze con Sole in Plutone

Sono piovuti dal cielo i soldi per il Leone nelle settimane precedenti. È sicuramente uno dei segni protagonisti di questo mese così caldo. Chi è riuscito a purificarsi ha sfruttato una lunga scia di successi. Quindi, c’è stata una chiusura naturale necessaria per metabolizzare questi colpi di fortuna. Con il Sole in Plutone e la congiunzione in opposizione questo segno tornerà a brillare, ad aprirsi e a esprimersi. Questa settimana darà la spinta giusta per facili guadagni che la nuova Luna di fine mese consacrerà.

Da apprezzare il comportamento dell’Ariete, che durante questa settimana si troverà a snobbare alcuni comportamenti subdoli da parte di qualche collega con cui c’è poco feeling. Aplomb inglese ed educazione saranno ben giudicati dagli astri. L’opposizione del Sole passerà senza danni, i guai riguarderanno qualcun altro. Alla fine del mese, una sorpresa in busta paga sarà la prova che con i comportamenti corretti si ottiene sempre più di quanto ci aspettiamo.

