Le rose occupano sempre un posto speciale in giardino e terrazzo. È un angolo a cui ognuno ci tiene ma che richiede qualche attenzione particolare. I parassiti a volte non danno loro vita facile e allora per meravigliose rose che incantano gli occhi e il palato ecco il potente alleato a cui dare spazio nel proprio giardino.

La rosa è un fiore cui dedicare attenzioni da regina

La rosa è certamente uno dei fiori più belli che esista al mondo, e da molti è considerata la regina dei fiori. Amano il sole ma non nelle ore più calde in cui preferiscono l’ombra. Il posto migliore sarebbe l’angolo che sarà protetto dai raggi solari nelle ore più assolate della giornata.

Anche l’irrigazione deve seguire alcune semplici regole per non far soffrire la pianta. Il terreno sia in vaso come in giardino non deve mai seccare totalmente. Apprestiamoci allora al mattino a donare la giusta quantità d’acqua ogni giorno affinché il terreno non secchi. Si bagni solo il terriccio e non tutta la pianta e a sera nelle giornate molto calde, se il terreno è asciutto ripetere l’innaffiatura.

L’uso in cucina

Pochi sanno che le rose hanno utilizzo anche in cucina. Si staccano i petali al mattino e dopo averli delicatamente lavati si possono unire all’insalata oppure si possono utilizzare per qualche decorazione di piatti. Ci si può imburrare un panino e aggiungere qualche petalo di rosa. Oppure preparare una buona tisana. Ma per l’uso culinario dei petali bisogna fare attenzione a qualcosa.

Per meravigliose rose che incantano gli occhi e il palato ecco il potente alleato a cui dare spazio nel proprio giardino

Il nemico delle rose sono gli insetti e in particolare gli afidi. Sono capaci di far avvizzire questo bellissimo fiore se non si ricorre ai ripari.

Contro gli afidi ci sono i prodotti chimici che richiedono una certa attenzione, ma con essi la rosa non potrà più utilizzarsi in cucina. Si possono anche eliminare manualmente con l’aiuto di un guanto e qualche spruzzata di acqua e aceto.

La soluzione ideale per una rosa biologica sono le coccinelle, il nemico numero 1 degli afidi. In prossimità del rosaio basta creare un angolo in cui mettere della paglia chiusa in un contenitore asciutto. Le coccinelle ne vanno ghiotte.

Avremo così uno splendido alleato che ci aiuterà a far crescere delle splendide rose senza uso di prodotti chimici.

Ecco come far crescere una rosa partendo da un rametto.