Uno degli eventi di questo mese, ormai ricordato da tantissimi calendari, è San Valentino e cioè la festa degli innamorati. Il 14 febbraio è sempre più vicino e magari potremmo essere curiosi di scoprire quali sono le previsioni dell’oroscopo a riguardo.

Saranno farfalle nello stomaco e occhi a cuoricino, oppure fulmini e saette con un Cupido che spacca in due il cuore?

In un articolo precedente abbiamo visto che sicuramente la fortuna bacerà Capricorno e Scorpione e anche altri due segni grazie al favore di Venere.

La stessa buona sorte amorosa, però, sembrerebbe voltare le spalle ad altri 3 segni per cui si prospettano 24 ore particolarmente complicate e movimentate.

Quali sono questi “sfortunelli” dello zodiaco? Andiamo subito a scoprirlo in questo articolo.

La fortuna bacerà Capricorno e Scorpione ma non questi 3 segni che potrebbero trascorrere una festa di San Valentino sfortunata

Il primo segno particolarmente sventurato sarebbe il Cancro.

L’oroscopo ci informa che i nati sotto questo segno intraprenderanno una rotta di collisione che li vedrà scontrarsi con il proprio partner. Purtroppo, poi, i pianeti Marte e Venere sembrerebbero essere in opposizione. A causa del loro zampino e di ferite non ancora rimarginate, si prospetterebbero litigi burrascosi proprio per San Valentino.

La causa?

Forse potrebbe essere qualche parola dolce in meno, un gesto affettuoso che tarda ad arrivare, troppe distrazioni sul lavoro. Insomma, un atteggiamento sfuggente e disinteressato del Cancro che rinforzerà la corazza rendendo inaccessibile il suo cuore.

A cavalcare la stessa onda sfortunata sembrerebbe proprio essere la Bilancia. Questo segno solitamente tanto equilibrato, riflessivo e beneducato si ritroverà a perdere le staffe e impegnato in quei famosi “5 minuti” durante i quali si salvi chi può. Nell’aria volteggeranno diverse incomprensioni, difficoltà nel farsi capire e nel capire le ragioni del cuore e della mente.

Infine, l’oroscopo avrebbe in serbo un’identica sorte per chi è del segno dei Gemelli. Purtroppo, a dichiarare lo scacco matto durante San Valentino sarà la troppa stanchezza accumulata nei mesi precedenti. Attenzione perché questa, in un misto di noia e nervosismo, potrebbe far arrivare in ritardo a quell’appuntamento galante progettato e rimandato da tempo. Purtroppo, però, non sarebbe da escludere lo scenario peggiore che prospetta una sua totale dimenticanza.

I single

Infine, sembrerebbe che i cuori che vagano ancora solitari dovranno rimandare il momento in cui formeranno una coppia.

I single del Cancro, della Bilancia e dei Gemelli dovranno stringere i denti in attesa di tempi migliori nei quali potranno svoltare la propria situazione sentimentale.

Approfondimento

Per l’oroscopo Maya questi 3 segni saranno i più fortunati in amore e troveranno l’anima gemella nell’anno 2022.