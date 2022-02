Le mascherine FFP2 saranno gratuite per queste categorie grazie al recente Decreto del Governo

Ci sono importanti novità che provengono dai testi normativi promulgati dal Governo presieduto da Mario Draghi. Ben 45,22 milioni di euro sono stati stanziati per fornire gratuitamente le mascherine FFP2. Il 27 gennaio il Decreto Legge cosiddetto Sostegni Ter (in realtà il n.4/2022) ha fatto la sua comparsa in Gazzetta Ufficiale. La finalità era occuparsi di incentivi economici alle varie categorie colpite dalla situazione pandemica. D’altronde, sembra essere questo il tema politico dominante. Ad esempio, in Legge di Bilancio era stato previsto l’ampliamento a 75.000 euro del microcredito per lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.

Il Decreto Sostegni Ter si occupa anche di acquisto di mascherine FFP2. In particolare, sarà il mondo scolastico a poter beneficiare del fondo. Infatti, le mascherine FFP2 saranno gratuite per queste categorie. Ma vediamo come e chi potrebbe ottenerle.

Una decisione necessaria dopo il rientro a scuola del 10 gennaio

Le mascherine saranno gratuite per alunni, insegnanti e personale in autosorveglianza. Come si legge nell’articolo 18, “su un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata, le farmacie e gli altri rivenditori” aderenti al protocollo forniranno tempestivamente le mascherine alle istituzioni. In pratica, il Ministero provvede poi a ripartire i soldi del fondo alle istituzioni che ne hanno fatto richiesta.

Ma ecco concretamente quali saranno le situazioni coinvolte. Occorre infatti ricordare che nelle scuole dell’infanzia come gli asili, non si applica il metodo dell’autosorveglianza. Nell’ipotesi di contatto con anche solo un caso di positivo, l’intera classe vede sospese le attività in presenza. Sono invece le scuole medie e superiori i contesti nei quali l’autosorveglianza viene applicata. Ma ricordiamo quando si applica questa forma di tutela.

Questa riguarda la persona che abbia avuto un contatto stretto con un positivo (ad esempio i compagni di classe). Infatti, non è previsto più l’obbligo di quarantena. Questa persona ha la libertà totale in ordine ai movimenti, pur mantenendo alcune precauzioni. In particolare, deve monitorare per 5 giorni il proprio stato di salute ed effettuare un test (molecolare o antigenico rapido) alla comparsa del primo sintomo. Questo purché sia vaccinata oppure guarita da meno di 120 giorni. Inoltre, è previsto il mantenimento della mascherina FFP2 per i successivi 10 giorni rispetto al contatto. Sarebbe proprio qui che opera la previsione di Governo.

Le mascherine FFP2 saranno gratuite per queste categorie grazie al recente Decreto del Governo

Dunque, la didattica a distanza diventa la soluzione estrema per le scuole medie e superiori. Questa subentra solo al di sopra della soglia dei tre positivi per una classe. Con questo numero infatti scatta automaticamente. È prevista, invece, la didattica a distanza con 2 casi positivi registrati limitatamente per l’alunno non vaccinato o se la guarigione sia avvenuta da più di 120 giorni.

La fornitura gratuita di mascherine si applica poi per i professori e per il personale scolastico. Questo incentivo, seppur limitato pro capite, opera comunque un sostegno nei confronti di quegli studenti che nei prossimi mesi svolgeranno spesso lezione in situazione di autosorveglianza.