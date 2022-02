Questo 2022 si annuncia come l’anno in cui finirà la pandemia. Anche la moda lo avverte e un po’ di colore e di luce colpirà tutte le età. Si vuole ben presto abbandonare lo stare a casa e riprendersi la voglia di vivere e di mostrarsi. Per le donne che superano con spiglio i 40 anni, la moda riserva qualche gradita sorpresa.

I colori 2022

Siamo ancora in pieno inverno con i suoi toni un po’ grigi. La moda degli anni 70 ritorna, con i pullover a dolcevita, i jeans e i colori che spaziano tra il bianco e il rosso. Un dolce ritorno per quello stile che aveva tanto il sapore dell’anticonformismo. Infatti, sono questi i capi di moda che faranno sognare ancora.

Quest’anno gli abiti prenderanno i colori della natura. Avremo così il giallo in tutte le sue declinazioni. L’azzurro che ci ricorderà il cielo. Il bianco con il suo candore ed eleganza. Colori aperti, naturali, carichi di una voglia di ritornare al semplice e naturale.

Non tute e minigonne ma sono questi i capi di moda da indossare a 40 e 50 anni nel 2022 per sembrare più giovani

In genere l’outfit di una donna cambia poco nel corso degli anni. Piuttosto si adatta alle diverse esigenze della vita, come il lavoro, lo shopping, ecc. È vero che il corpo si trasforma dolcemente, ma i capi non seguono sempre questa tendenza. Vediamo allora quali sono gli abiti che non dovrebbero mancare quest’anno.

Un capo assolutamente da avere è il tubino nero. È un classico che veste bene e che dona forma e slancio al corpo. Si può ben dire che lo stile di una persona passa attraverso il modo di indossare quest’abito. Perciò, non tute e minigonne ma sono questi i modi di distinguersi.

La novità di quest’anno

Quest’anno nell’armadio avremo un classico come la camicetta. Il colore lo sceglieremo sul bianco, di moda questa estate. Non un bianco da “nonnina”, piuttosto una nuance adeguato al colore della pelle. Potremo così avere un bianco avorio, un panna o un beige molto chiaro. La camicetta è nata per creare contrasto. Potrebbe essere il punto di forza del nostro stile.

Il jeans sarà la novità dell’anno e per tutti. Non conta l’età, vale solo indossarlo. L’idea è che non è necessario cambiarsi d’abito in questo 2022. Il jeans è il capo che si adatta a diverse circostanze. Non conta l’età, perché quest’anno le proposte saranno veramente per tutte.

I coordinati

Ci sono 3 vantaggi per portare un coordinato. Nonostante possa essere un abito molto giovanile, quest’anno sarà alla moda. Inoltre, vi si potrà aggiungere facilmente un coprispalla o una giacca, oppure qualche accessorio. Potrebbe rivelarsi un modo di vestire più moderno, rispetto a dei classici abiti da sera. Il punto su cui fare attenzione è il girovita, soprattutto scegliendo una tuta.

Una moda per le donne di 40 e 50 anni, che ringiovanirà la vita.