Chi crede che al Mondo esista un solo oroscopo e cioè quello che inizia con l’Ariete e finisce con i Pesci rimarrà sbalordito da questa notizia.

Ognuno di noi, infatti, ha almeno altri 5 segni e altrettante predizioni che attendono solo di essere scoperte.

Per esempio, potremmo consultare l’oroscopo cinese, quello indiano, arabo o celtico.

Di recente, però, sta avendo un enorme successo quello di un’antichissima e affascinante civiltà scomparsa e cioè quella Maya.

In questo articolo, allora, scopriremo non solo come funziona, ma anche se siamo proprio noi uno di quei 3 segni che potranno costruire una love story da sogno nel 2022.

Il Calendario delle 13 Lune

La civiltà Maya aveva una vera e propria predilezione per la Luna, tanto da organizzare il calendario sulle sue fasi.

L’anno veniva suddiviso in 13 parti diverse e non 12 mesi come nel calendario gregoriano, corrispondenti a 13 cicli lunari.

Ad ognuna di queste frazioni corrisponde quello che noi chiamiamo segno zodiacale, ma che per i Maya era un animale guida attribuito al momento della nascita.

Questi richiamano la terra d’origine della popolazione Maya, il Sud Est del Messico e presumibilmente erano animali con cui si confrontavano quotidianamente.

Ecco la lista completa: Scimmia, Falco, Giaguaro, Cane o Volpe, Serpente, Lepre o Scoiattolo, Tartaruga, Pipistrello, Scorpione, Cervo, Civetta, Tacchino o Pavone, Lucertola.

Per l’oroscopo Maya questi 3 segni saranno i più fortunati in amore e troveranno l’anima gemella nell’anno 2022

Dopo che abbiamo capito com’è organizzato questo nuovo oroscopo, vediamo chi sarebbe il favorito in amore.

A fare scintille potrebbe essere il Falco (8 febbraio- 8 marzo) che corrisponde sia all’Acquario che ai Pesci.

Quest’animale che vola alto sfrutterà questa vista privilegiata per trovare facilmente la sua preda, il partner che attendeva da tempo e completerà il suo cuore.

Invece, se il Falco si trovasse già in una relazione, questa potrebbe vivere un momento di estrema serenità e passione nel 2022.

Quest’anno potrebbe essere proprio quello della svolta: convivenza, matrimonio, acquistare una casa, diventare genitori.

Anche lo Scoiattolo/Lepre (1- 28 giugno), corrispondente a Gemelli e Cancro, se la dovrebbe cavare piuttosto bene.

Nel caso in cui si trovasse ancora solo a vagare per il Mondo, a partire da febbraio, dovrebbe iniziare ad uscire di più.

Questo perché con la sua grinta e socievolezza potrebbe trovare in ogni luogo in cui si trova una persona in grado di conquistarlo.

Nella vita di coppia, invece, tutto dovrebbe diventare più facile perché, nel 2022, i nati sotto il segno dello Scoiattolo impareranno ad amarsi di più.

Infine, il Pavone (16 novembre- 13 dicembre), uno Scorpione o un Sagittario nel nostro zodiaco, sarebbe baciato dalla fortuna.

Quell’amicizia che si coltiva da tempo potrebbe diventare qualcosa di più, un flirt o l’amore della vita.

Al contrario, con il proprio partener di mesi o anni tutto dovrebbe filare liscio, anche se bisognerebbe evitare di cadere nel giogo della monotonia.

Quindi, per l’oroscopo Maya questi 3 segni saranno davvero i più fortunati in amore e troveranno l’anima gemella nell’anno 2022.

