L’oroscopo di febbraio ha già rivelato quali sono i suoi segni prediletti che, nell’arco di questi 28 giorni, riceveranno ogni bene.

Per esempio, in un articolo precedente ne abbiamo svelato uno che potrà approfittare di una fortuna sfacciata soprattutto grazie al favore di Giove e Nettuno.

In quello che è il mese più corto di tutti, però, c’è un evento atteso da molti e che sta per arrivare.

Infatti, è già partito il countdown per il 14 febbraio, San Valentino, il giorno dell’amore.

Per questa ricorrenza potrebbe essere utile avere un piccolo spoiler su ciò che le stelle e i pianeti hanno in serbo per noi.

Allora, cosa accadrà nelle 24 ore di San Valentino 2022 e quali saranno i segni più fortunati di tutti?

Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

Fortuna in amore per questi 4 segni che, secondo l’oroscopo di febbraio, trascorreranno un magico San Valentino con Venere amica

Questo fantastico quartetto potrà proprio vantarsi di avere un’amica speciale durante la festa degli innamorati.

Si tratta di Venere, colei che spiana la strada all’amore, che apre le porte della passione e che regala fascino e potere seduttivo.

Grazie al suo influsso positivo potremmo sperimentare nuove vette nel rapporto di coppia o essere finalmente elettrizzati da quel colpo di fulmine tanto atteso.

Venere fa questo quotidianamente e non si tirerà indietro proprio a San Valentino.

Ma per quali segni?

Non ci stupiremo di scoprire che uno di questi è proprio lo Scorpione, praticamente il segno più fortunato del 2022 in ogni ambito dell’oroscopo.

Per questo San Valentino le cose non saranno diverse e nella coppia tutto andrà per il meglio già dalla mattina, con un risveglio fatto d’intese.

Lo Scorpione, poi, sfrutterà quest’occasione, non particolarmente festeggiata, per dimostrare al partener tutta la passione che lo contraddistingue.

Nel caso, invece, di un cuore solitario, l’emblema di tutti i desideri diventerà realtà e questa potrebbe essere l’occasione giusta per farsi avanti.

Gli altri 3 segni

Oltre allo Scorpione, altri 3 segni dello zodiaco scriveranno la parola “love” nel proprio cuore durante San Valentino e sono tutti di terra.

Il primo è il Capricorno, che riuscirà a sorprendere il proprio partner anche a distanza di anni. Si dimostrerà in grado di allentare l’eccessiva prudenza e riservatezza che lo contraddistinguono, aprendosi a gesti d’amore inconsueti.

Il secondo è la Vergine, che riuscirà finalmente a prendersi un giorno libero da passare interamente con il suo lui o la sua lei. Sarà il momento di parlare, progettare e costruire, messo a tacere, poi, da baci e ondate di passione.

Concludiamo con il Toro, che riscoprirà nel proprio amato/a la compagnia perfetta per vivere qualsiasi avventura, rendendo il rapporto più vivo e sempre più stabile.

Infine, per i single Scorpione, Capricorno, Vergine e Toro, questo sarà il giorno giusto per trovare la propria anima gemella e iniziare la scalata alla conquista.

Quindi, possiamo proprio dirlo: sta per arrivare una marea di fortuna in amore per questi 4 segni durante la festa di tutti gli innamorati.

Approfondimento

Ecco spiegato il significato dei pianeti nell’oroscopo per una più facile lettura delle stelle