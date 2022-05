Sta finendo il mese di maggio e le fortune dei vari segni zodiacali si sono ormai ben consolidate. Se per alcuni questo mese è stato un periodo di novità, sorprese e successi, per altri è stato proprio il contrario. Primo fra questi, un segno perseguitato dalla sfortuna che ha di fronte a sé un periodo di difficoltà e sfide.

Stiamo parlando cioè degli appartenenti al segno dei gemelli. I nati sono questo segno dovranno stare in guardia per l’inizio di questa nuova settimana. Nonostante l’impegno e l’energia con la quale siamo partiti da questo lunedì, il destino di sicuro ha deciso di non aiutarci. Una serie di sfortune e tiri mancini della sorte sono riusciti a strozzare tutto l’entusiasmo e la vitalità rimasti. Prepariamoci a tante discussioni e incomprensioni con le persone a noi vicine. Sarà difficile, ma non dovremo dare troppo peso alle parole dette. Lasciamo da parte l’orgoglio perché sarà il nostro peggior nemico e affrontiamo con calma e freddezza anche le situazioni più difficili. Saranno, infatti, queste linee guida a fare la differenza tra qualche problema e un futuro disastroso. Dal punto di vista generale aspettiamo fiduciosi il fine di questa settimana entrante e l’arrivo di un mese più propenso a qualche colpo di fortuna.

La fine di maggio sarà dura e senza pietà per questo segno d’aria che dovrà aspettare solo giugno

Sul lavoro previsti grandi raggiungimenti e successi. Sarà solo grazie a questi che schiveremo i problemi peggiori, ma evitiamo di fare il passo più lungo della gamba. Grande accortezza, riserbo e cautela saranno d’obbligo nelle scelte d’investimento che riguardano grandi somme di denaro. L’influsso degli astri saprà costringerci in un periodo di grande impegno e giornate intense che potrebbero però creare qualche attrito nella vita personale.

Infatti, dal punto di vista sentimentale ci aspettano solo scontri intensi e nervi a fior di pelle. Per quanto riguarda questo campo della vita il consiglio è l’opposto di tutto il resto, non cerchiamo di approcciarci usando la mente o la razionalità. Nonostante tutto quello che ci succede, affidiamoci al cuore e lasciamoci andare alla passione, perché saranno la nostra unica vera salvezza. Insomma, facciamoci forza perché la fine di maggio sarà dura e senza sosta per gli appartenenti a questo segno tanto sfortunato.

Approfondimento

