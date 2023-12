Diventare milionari grazie alle IA, ecco la storia di successo di uno studente

Diventare milionari investendo in IA - Foto da pexels.com

È possibile diventare ricchi investendo in Borsa? Ecco la storia di uno studente francese che è riuscito a farlo investendo sulle IA e in un lasso di tempo relativamente breve.

Il tema delle Intelligenze Artificiali è sempre più sentito. Le implicazioni pratiche ed etiche di queste nuove tecnologie affascinano e spaventano al tempo stesso.

C’è chi però ha trovato già un modo per renderle una fonte di guadagno grazie a degli investimenti. Si tratta di un giovane studente parigino noto come Oliver L., che ha sviluppato un sistema di trading che gli ha permesso di diventare milionario.

Diventare milionari grazie alle IA, la storia di successo di Oliver L.

Lo studente non ha rivelato a quanto ammontino i suoi guadagni ma ha svelato che si tratta di una somma a ben otto cifre.

I suoi primi investimenti nell’ambito delle IA risalgono all’anno 2022. Oliver vende e compra azioni al momento giusto per garantirsi il massimo profitto con il minimo rischio. Talvolta, vende azioni comprate pochi minuti prima.

Intelligenze artificiali: un promettente giovane mercato

Per racimolare la sua fortuna, Oliver ha operato unicamente nel settore delle Intelligenze Artificiali, che sta attraversando un vero e proprio boom. Si tratta, ciò nonostante, di un settore ancora molto giovane e che è pertanto soggetto a grosse fluttuazioni di prezzo. Il sistema sviluppato da Oliver gli permette di sfruttarle per ottenere dei profitti di gran lunga superiori alla media. Applicando il suo metodo – sostiene lo studente – chiunque può riuscire ad avere profitti anche senza conoscenze pregresse. Certamente non tutti diventeranno milionari ma, assicura Oliver L., otterranno ottimi guadagni.

La storia di questo studente è la testimonianza che il settore delle IA può offrire grandi opportunità a tutti i trader che sono alla ricerca di valide occasioni per investire sul mercato azionario e, soprattutto, su un settore ancora in via di sviluppo ma che sta già ottenendo un più che discreto successo. Diventare milionari grazie alle IA o comunque guadagnare molti soldi è dunque possibile, purché si applichi il giusto metodo.

Lettura consigliata

Le previsioni di Morgan Stanley sull’Europa e sui mercati emergenti per il 2024