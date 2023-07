Sono mesi che gli addetti ai lavori continuano a scommettere sulla futura direzione dei mercati azionari e del ciclo economico. Chi scommetteva su un forte ribasso perchè alle porte c’era probabilmente la recessione economica, chi invece su una crescita moderata e un mercato azionario in laterale. Le probabilità storiche invece vedevano questo, che è il terzo anno del ciclo presidenziale americano e il terzo del decennio, come molto papabile per un rialzo superiore al 20%. Sembra che sia sulla buona strada, e questa forza delle ultime settimane ne è una eccellente testimonianza. Ora la FED e la BCE potrebbero far accelerare i prezzi dei mercati, per poi lasciare spazio a un ribasso di almeno un mese.

Le Banche centrali

Cosa faranno? Rialzo dei tassi oppure politica di attesa? Qualsiasi delle due decisioni prenderanno riteniamo che l’epoca dei tassi al rialzo sia quasi terminata. Si rimarrà per molti anni con questo range di tassi, e difficilmente vedremo ritocchi all’insù. Questa è un’ ipotesi che i nostri calcoli statistici vedono affollarsi fra il 2027 e il 2028.

La FED e la BCE potrebbero far accelerare i prezzi dei mercati: le attese di brevissimo

Alle ore 16:05 della seduta di contrattazione del giorno 25 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.200

Eurostoxx Future

4.391

Ftse Mib Future

28.910

S&P500

4.560.

La tendenza continua a rimanere rialzista e le vendite potrebbero partire sotto i livelli che seguono in chiusura di seduta giornaliera:

Dax Future

16.142

Eurostoxx Future

4.361

Ftse Mib Future

28.660

S&P500

4.489/4.463.

Fino alla decisione della FED di domani assisteremo probabilmente a pochi spunti. Vedremo quello che accadrà fra giovedì e venerdì, e poi alla scadenza del setup del 27 luglio. E poi alla chiusura della settimana. Sono giorni importanti per il trend annuale. Cosa accadrà? Scommettiamo su un ulteriore rialzo fino al 4 agosto. Vedremo poi se il nostro percorso campione verrà validato o meno.

