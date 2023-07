La FED alza i tassi e i mercati tirano diritto: rialzo ancora fino al 4 agosto?

La crescita economica è moderata e la FED alza ancora i tassi. Questo significa, che come avevamo previsto la recessione economica non è all’orizzonte, e che la curva dei rendimenti alla quale molti si appigliano sta generando un bel falso segnale. Le medie, come nelle logiche storiche, possono sbagliare, quindi nulla di eclatante. Ecltante è chi continua a invocare una recssione all’orizzonte. Aspetterà un Godot che non apparirà mai a questa porta, forse per 4/5 anni. Questo è il nostro pensiero. Frattanto la FED alza i tassi e i mercati tirano diritto.

Il setup del 4 agosto si avvicina

Manca poco e la tendenza continua a essere rialzista. Al momento non si ravvsiano nè swing ribassista e nè divergenze che lasciano intravedere un’inversione ribassista fino allla fine del mese. Attenzione però, le nostre previsioni annuali indicano che sia vicino una fase ribassista dal 4 agosto alla prima decade del mese di settembre. Vedremo poi cosa accadrà in quel range temporale.

La FED alza i tassi e i mercati tirano diritto: i livelli chiave per i prossimi 2/3 giorni

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 26 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.225

Eurostoxx Future

4.373

Ftse Mib Future

29.240

S&P500

4.566,74.

Quali sono gli swing che potrebbero far invertire al ribasso i prezzi da ora in poi?

Dax Future

16.142

Eurostoxx Future

4.321

Ftse Mib Future

28.800

S&P500

4.489/4.463.

Domani deciderà la BCE sui tassi, ed è probabile che anche la Banca centrale europea li alzerà. Cosa accadrà poi? I rialzi continueranno nel corso dell’anno? E la crescita sarà minacciata. Le nostre previsioni sono ottimistiche, ma guardaremo con attenzione i dati predittivi e coincidenti che verranno pubblicati di volta in volta. Non ci resta che attendere gli eventi e continuare a monitorare la tendenza. Infatti, lei è nostra amica, e ci accodiamo ad essa. Nulla di più, nulla di meno.

Lettura consigliata

Tutto gratis, anche le visure catastali: ecco come riceverle facilmente e senza pagare nulla