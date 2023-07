Ecco come lavorare in Polizia senza necessariamente passare dal concorso, possibilità per molti aspiranti

Ecco come lavorare in Polizia-proiezionidiborsa.it

Lavorare in Polizia, oppure nei Carabinieri, o anche per il proprio Comune, la propria Regione o per un Ente pubblico come l’INPS, le Entrate o l’INAIL, passa da una selezione pubblica. In pratica serve sempre un concorso pubblico, come la Legge prevede. Ma ci sono alcuni casi dove le assunzioni possono essere senza passare da questa selezione pubblica.

Ecco come lavorare in Polizia senza necessariamente passare dal concorso

Il lavoro nella Pubblica Amministrazione è un sogno per molti giovani. Perché rispetto al lavoro nel settore privato, viene visto come più stabile e più sicuro. La PA quando assume, per Legge deve essere imparziale e puntare sulla meritocrazia. Parliamo di principi fondamentali proprio perché si tratta di attività lavorative dove il datore di lavoro di fatto è lo Stato (o Enti che fanno capo allo Stato). Nel settore pubblico le candidature possono essere anche personali, nel senso che un aspirante lavoratore può candidarsi autonomamente, magari inviando il proprio curriculum. Oppure partecipando alle campagne di reclutamento di una azienda, ma sempre partendo da curriculum e a volte da colloqui di persona.

Chi può entrare senza la selezione pubblica?

Candidarsi da soli nella PA è possibile? Una domanda questa a cui possiamo dare risposta affermativa, perché per esempio oggi approfondiamo il campo di come lavorare in Polizia senza necessariamente passare dal concorso pubblico. Infatti esistono delle possibilità di essere assunti nella Polizia, direttamente e senza concorso, ma su richiesta dell’aspirante. Per esempio, questa è una facoltà che viene concessa ai familiari di un lavoratore della Polizia, reso invalido da causa di servizio o deceduto per le stesse ragioni.

Per quanto concerne la disabilità derivante da una causa di servizio, questa deve essere pari o superiore all’80% per consentire ad un familiare, in pratica, di prendere il posto del disabile. Naturalmente non tutti i familiari possono subentrare per queste ragioni e senza concorso pubblico. Sono solo i figli, il coniuge o i fratelli in assenza dei primi due, che possono sfruttare questa opportunità nelle Forze di Polizia.

Ecco i requisiti utili ad entrare nelle Forze di Polizia senza procedure concorsuali

Oltre al giusto grado di parentela rispetto al disabile o al defunto, bisogna anche avere determinati requisiti per entrare in Polizia senza concorso pubblico. Perché molti dei requisiti, dalla cittadinanza italiana alle qualità civili e morali e alle idoneità fisiche, sono quelli che sono utili anche alla partecipazione dei concorsi nelle PA. Ma serve anche la giusta età. perché tale facoltà è ammessa a soggetti che hanno una età compresa tra i 18 già compiuti ed i 26 ancora da compiere.

