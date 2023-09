La diva Sophia Loren compie 89 anni: scopri subito a quanto ammonta il suo ricco patrimonio

È l’attrice più amata di sempre, una vera iconica in Italia e all’estero. Ha lavorato con i nomi più importanti del cinema, vincendo 2 premi oscar e tanti altri premi. E il suo patrimonio è qualcosa di davvero strabiliante.

Quando si dice che le dive di una volta non nascono più, forse è proprio vero. Non è facile racchiudere in un’unica persona fascino, eleganza, intelligenza, talento e un savoir-faire infinito. Ebbene, non è facile, ma Sophia Loren ci è riuscita.

L’attrice italiana più famosa di sempre, colei che ha portato alto il nome dell’Italia all’estero, ha compiuto 89 anni. 89 primavere di successi, di momenti alti e bassi (ma soprattutto alti), che ne hanno fatto una persona eccezionale. Nata a Roma e cresciuta a Pozzuoli sino all’età di 15 anni, Sophia si fa notare presto.

Tutto inizio nel 1950, quando partecipò a Miss Italia, e vinse la fascia di Miss Eleganza, ideata appositamente per lei. L’anno dopo, nel 1951, arrivò l’incontrò che cambiò definitivamente la vita di Sophia. Stiamo parlando della conoscenza con Carlo Ponti, produttore cinematografico che si innamorò perdutamente di Sophia, e per cui lasciò anche il tetto coniugale. I due, poi, riuscirono a sposarsi ed ebbero due figli, Edoardo e Carlo Jr. Il resto è storia, poiché quest’incontro aprì a Sophia la strada del cinema, per cui poi dimostrò di avere un talento innato. La sua bravura era così evidente che riuscì a lavorare con gli attori più famosi e, ovviamente, ad accumulare un patrimonio davvero cospicuo.

La diva Sophia Loren compie 89 anni: vive in case bellissime e possiede un patrimonio sterminato

L’amore di Sophia per il mondo del cinema non conosce confini. Nonostante questo, scelse di avere la sua prima casa ovviamente in Italia, il suo paese. Ed è proprio nella capitale, a Roma, che l’attrice ha la sua casa più bella, ovvero Villa Sara. Questa dimora settecentesca, un tempo abitata da una famiglia di marchesi, che conterebbe al suo interno addirittura 50 stanze. Ma non è tutto.

Su Sophia si sono sempre raccontate anche storie leggendarie, come quella secondo cui l’attrice, in America, vivrebbe in un appartamento nella lussuosissima Trump Tower. Questa notizia è stata prontamente smentita dall’attrice, che ha giustificato il tutto scherzando sul fatto che, probabilmente, la storia è stata inventata direttamente dal signor Donald Trump.

Le cifre che la riguardano

Per quanto riguarda il patrimonio dell’attrice, in sostanza, le notizie sono molte e diverse. La più attendibile è la rivista economica americana Forbes, secondo cui l’attrice possederebbe un patrimonio di, addirittura, 74 milioni di dollari. Insomma, una cifra davvero esorbitante, ma giustificata dal fatto che l’attrice, in passato, fu voluta e diretta dai registi più importanti di sempre. Detto questo, visto che la diva Sophia Loren compie 89 anni, non ci resta che farle tanti auguri! Con la sicurezza che vivrà, certamente, tanti altri anni in completa agiatezza.