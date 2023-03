Dopo che nei giorni scorsi in seguito alla formazione di un patterm grafico, era partita direzionalità rialzista, ieri la FED ha fatto virare i prezzi al ribasso. Cosa attendere da ora in poi? Il rialzo è finito e si scenderà fino al prossimo setup del 6 aprile, oppure si riparte al rialzo fino a quella data? La giornata odierna potrebbe essere fondamentale e chiarire questi aspetti, dando una risposta attendibile alla nostra domanda. Per il momento la nostra view è la seguente: la discesa di Wall Street è stata un aggiustamento tecnico. Cosa attendere per oggi e i prossimi giorni?

Procediamo per gradi

I tassi verranno alzati ancora?

Il compito delle Banche centrali è quello di garantire la stabilità monetaria, e quindi, fino a quando l’ inflazione si manterrà sopra al 2%, si interverrà con la leva dei tassi di interesse. Questo è risaputo, come dovrebbe esserlo che i rialzi dei tassi non sono “una minaccia diretta per l’economia”. Rialzi dei tassi portano a recessione, questo è assodato, ma dipende se la politica restrittiva porterà a utili aziendali inferiori, a consumi che si contraggono, e quidi a una recessione. A parer nostro, per il momento c’è ancora equilibrio fra tassi e crescita, e come da serie storiche, le probabilità sono che i mercati azionari dovrebbero continuare a salire. Cosa rappresenta invece il vero pericolo per la crescita dei mercati? Il primo taglio dei tassi: questo nelle serie storiche , ha rappresentato sempre l’inizio di un ribasso dei prezzi azionari, e la conferma che una recessione sia in atto.

Torniamo al breve termine.

Dopo la decisione della FED i mercati americani hanno sbandato virando fortemente al ribasso. Ecco quali sono stati i prezzi di chiusura della seduta di contrattazione del 22 marzo:

Dow Jones

32.030,11

Nasdaq C.

11.669,96

S&P500

3.936,97.

Se osserviamo bene il grafico in ottica giornaliera, ci rendiamo conto che nonostante questo ribasso, i prezzi di ieri sono andati a colmare quasi con precsione millimetrica, il gap lasciato aperto fra il 20 e il 21 marzo. Oggi si potrebbe ripartire di nuovo al rialzo.

La discesa di Wall Street è stato un aggiustamento tecnico: cosa attendere per oggi e i prossimi giorni?

I nostri oscillatori presentano ancora tendenza positiva, ma la chiusura della seduta di contrattazione odierna assumerà una certa rilevanza.

La tenuta o meno dei seguenti livelli sarà fondamentale per far ripartire il rialzo o tornare le vendite:

Dow Jones

31.872

Nasdaq C.

11.550

S&P 500

3.916.

