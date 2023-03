In una giornata senza particolari spunti, ne’ al rialzo ne’ al ribasso, ci sono state 3 azioni del Ftse Mib che hanno chiuso la seduta con un segnale rialzista scattato a seguito dell’incrocio delle medie mobili. Le 3 azioni del Ftse Mib in questione sono HERA, Moncler, STMicroelectronics. È interessante notare che in una giornata senza direzione non c’è un settore che abbia prevalso sugli altri. Tra i migliori tre, infatti, troviamo il settore delle utilities, quello del lusso e quello tecnologico.

Le azioni HERA potrebbero andare a ritoccare i massimi annuali

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 2,511 €, in rialzo dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno nel settore delle utilities HERA e IREN hanno avuto la peggiore performance con un ribasso superiore al 10%. Adesso, però, potrebbe essere arrivato il momento della svolta con tutti gli indicatori che hanno girato al rialzo. Inoltre, dopo mesi ha riacquistato forza relativa rispetto al Ftse Mib. Nelle prossime sedute, quindi, il rialzo potrebbe continuare.

L’unica nota stonata al termine della seduta del 22 marzo è stata la chiusura inferiore all’apertura.

Moncler torna sui livelli precedenti allo scoppio della guerra Russia-Ucraina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 22 marzo in rialzo dello 0,79% rispetto alla seduta precedente a quota 61,42 €.

Il titolo non chiudeva su questi livelli da prima dello scoppio della guerra. Una chiara dimostrazione di forza che ha portato anche alla rottura della forte resistenza in area 61,10 €. A questo punto, quindi, potrebbero esserci tutti i presupposti per una continuazione del rialzo fino in area 64,38 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 61,10 € potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.

Per STMicroelectronics continua la lunga fase: i livelli da monitorare

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 46,395 euro, in rialzo dell’1,05% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno questo titolo è stato il migliore del Ftse Mib. Tuttavia, come già mostrato in un precedente articolo, da febbraio si sta muovendo in uno strettissimo trading range la cui sola rottura potrebbe dare direzionalità alle quotazioni: 44,105 € – 47,025 €.