Le diverse operazioni bancarie messe a disposizione dalle banche spesso confondono i meno esperti e chi è abituato a usare i contanti. Non è facile risalire a spiegazioni approfondite e molti hanno paura di sbagliare inviando o ricevendo denaro.

Tra le operazioni più comuni, ma che causano ancora confusione, spiccano i bonifici e i giroconti. Sebbene molto simili, questi vanno utilizzati per fini ben diversi. Ecco la differenza tra bonifico e giroconto da sapere per non fare errori.

Come funzionano i bonifici e i giroconti

Il bonifico, detto anche bonifico bancario, è un’operazione che permette di inviare denaro verso un’altra persona. Il bonifico prevede, quindi, lo spostamento di denaro, dal conto o dalla carta prepagata, di una persona, verso quello di un’altra.

Nel caso del giroconto, detto anche bonifico giroconto, il titolare di un conto invia denaro a un altro conto sempre intestato a se stesso. In questo caso si tratta, quindi, solo di uno spostamento di fondi e risparmi da un conto a un altro. Il titolare dei conti, o il co-titolare, deve, quindi, essere lo stesso. Il giroconto può avvenire all’interno della stessa banca o tra due banche diverse.

Le similitudini tra bonifico e giroconto

In realtà bonifici e giroconti sono molto simili. Per essere effettuati hanno entrambi bisogno dell’IBAN del conto che riceverà il denaro. È, quindi, possibile effettuare queste operazioni solo verso conti correnti e prepagate provviste di IBAN. Al momento della compilazione del modulo per l’invio di denaro è, inoltre, richiesto in entrambi i casi di inserire una causale.

Anche nel caso del giroconto, infatti, è consigliato scrivere il motivo dello spostamento di denaro.

Sia i bonifici che i giroconti possono essere effettuati anche verso un conto estero. In questo caso le tempistiche si allungheranno. Solitamente bonifici e giroconti impiegano circa uno o due giorni prima che il denaro arrivi a destinazione.

Entrambe le operazioni, infine, hanno un costo. Questo può variare dai pochi centesimi a circa 4 euro e dipende dalle tariffe imposte dalle singole banche.