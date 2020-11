Ci sono molte ricette che possiamo sperimentare in questo periodo. Con le restrizioni dovuta all’emergenza per il Covid-19, infatti, potremo passare molto più tempo a casa. E, nonostante questo possa diventare pesante, bisogna trovare dei modi per far passare la serata. Non potendo uscire più di tanto e non potendo vedere spesso amici e parenti, c’è bisogno di armarsi di fantasia. E quale miglior modo se non sperimentare nuove ricette in cucina? Tra queste, ce n’è una che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo consigliare. E quindi, ecco la ricetta semplicissima da preparare che lascerà tutta la famiglia di stucco.

Un alimento delizioso da servire in tavola

La ricetta è a base del peperone crusco. Per chi non conoscesse questo alimento, si tratta di un peperone che sta davvero facendo tendenza. Questo è un piatto tipico della Basilicata, ed è il peperone di Senise IGP. Dopo essere stato coltivato, viene fatto essiccare, guadagnandosi la croccantezza che lo rende così unico. Questo alimento si può trovare a Senise, ma anche a Matera e Potenza. E, soprattutto, è possibile reperirne anche la forma in polvere, da usare come spezia. E cucinarlo è facilissimo.

La ricetta semplicissima da preparare che lascerà tutta la famiglia di stucco

Per prima cosa, bisogna assolutamente evitare di lavarlo. Basterà pulire i peperoni cruschi con un panno asciutto. Una volta fatto questo, sarà sufficiente metterli nell’olio bollente, che li renderà gonfi. Successivamente, i peperoni andranno scolati per eliminare i residui d’olio in eccesso. E ora arriva il momento più divertente. Infatti, sarà possibile riempire il peperone con i cibi che si preferiscono. Un consiglio è quello di farcirli con della carne di vitello macinata, che si sposa perfettamente con il loro gusto.

In pochi minuti avrete un piatto delizioso e unico pronto da servire a tutta la famiglia.

Approfondimento

Una pasta fatta in casa deliziosa e tradizionale che necessita solo di acqua e farina