Natale in un borgo fantasma? In Umbria uno è da brividi, ci tremeranno i polsi nel visitarlo

Luoghi abbandonati e storie del passato che ritornano e che ci coinvolgono quando viaggiamo: le feste sono il momento ideale. Ecco un borgo che non dimenticheremo facilmente, ci stupirà lasciandoci senza parole

Perché dovremmo trascorrere le festività alla ricerca di borghi abbandonati, diroccati e in disuso? Se ci stiamo facendo questa domanda è perché abbiamo voglia di avventura, di cambiare i nostri piani e fare qualcosa di diverso. L’Umbria è il posto perfetto.

Vicino a Norcia c’è un borgo con poche case recenti e molte antiche con tanti elementi decorativi da ammirare. Il centro del paesino è in pessime condizioni ma c’è una torre che non si può perdere e si trova sul promontorio. Veniva adoperata per gli avvistamenti e attorno a esso era stato creato il nucleo urbano in origine.

Si tratta di Biselli, che oltre alla sua torre ha pure una chiesa in stile romanico la cui navata ospita dipinti del quattordicesimo secolo. Inoltre, sono visitabili sia le strade che le antiche gallerie in cui transitava in passato il treno che copriva la Spoleto-Norcia.

Tra passato e natura una vacanza avventurosa

Trascorrere il Natale in un borgo fantasma potrebbe sembrare un’eccentricità. Spesso ci concentriamo su vacanze stereotipate e dimentichiamo che l’Italia è ricca di preziosi gioielli che devono essere scoperti. E alcuni fanno proprio paura. Biselli è una frazione di Norcia caratterizzata da un castello edificato nel tredicesimo secolo. È disabitato ma le sezioni più importanti sono ancora ben conservate. Le cinta murarie reggono all’attacco del tempo e per lunghi tratti le fortificazioni sono rimaste in piedi.

Non perdiamoci la visita al fiume e alla sua gola larga 8 metri. Il paesaggio è selvatico, si può ammirare il lavoro fatto da tempo e natura, la strettoia è uno dei punti più apprezzati. Un tempo ci passavano gli animali da soma e si avvisava chi arrivava dal lato opposto con una campanella.

Il paese di Biselli fa parte di un passato dimenticato. La regione Umbria è in grado di regalarci paesaggi unici che dimostrano come la bellezza dei territori fosse una qualità presente anche in epoche storiche lontane.

Natale in un borgo fantasma e programma per le feste

Se stiamo trascorrendo le nostre vacanze in queste atmosfere particolari non possiamo trascurare Norcia che ha un patrimonio artistico davvero notevole. Soggiornare nel borgo in uno dei tanti bed and breakfast ci permetterà di fare varie escursioni nei territori circostanti.

I prezzi sono ottimi e ci sono vari ristoranti in cui assaggiare le specialità regionali. Non perdiamoci il formaggio al tartufo e la salsiccia di cinghiale che a Norcia hanno una qualità davvero insuperabile.

Ma la fama del borgo è legata alla nascita di San Benedetto. Se dopo esserci fatti conquistare e impaurire dal lato più primitivo, sentiamo il bisogno di un bagno spirituale, visitiamo la Basilica a lui dedicata. Nella cripta troveremo i resti dell’antico edificio romano su cui è stata costruita.

Anche il complesso di San Francesco è imperdibile. Sede dell’Auditorium, della Biblioteca comunale e dell’Archivio storico conserva importanti documenti sulla storia della città. Per questo Natale a Norcia sono previsti i classici presepi, i falò del 9 dicembre e la musica degli zampognari che animeranno anche la vigilia.