La corsa della Ford Motor è giunta al capolinea? Questo sembrerebbe essere il suggerimento dell’analisi grafica e previsionale. Prima, però, elenchiamo i punti di forza e di debolezza del titolo. Inoltre ricordiamo che gli analisti hanno un consenso medio Hold con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Punti di forza

La società è una delle più sottovalutate, con un rapporto “enterprise value to sales” a 0,26 per l’esercizio 2020.

L’azienda è una delle società con il miglior rendimento del dividendo.

Gli analisti hanno costantemente aumentato le loro aspettative di fatturato per l’azienda, il che offre buone prospettive per l’anno in corso e per i prossimi anni in termini di crescita del fatturato.

Negli ultimi sette giorni, gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro stime di EPS per l’azienda.

Da diversi mesi gli analisti stanno rivedendo le loro stime di EPS all’incirca al rialzo.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno gradualmente rivisto al rialzo le loro previsioni di EPS per il prossimo anno fiscale.

Punti di debolezza

Con prospettive di crescita relativamente basse, il gruppo non è tra quelli con il più alto potenziale di crescita dei ricavi.

La bassa redditività indebolisce l’azienda.

Il gruppo di solito rilascia utili peggiori di quanto stimato.

La corsa della Ford Motor è giunta al capolinea? Sembrerebbe di sì per l’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Ford Motor (NYSE:F) ha chiuso la seduta del 14 dicembre a quota 8,91 dollari in ribasso del 1,22% rispetto alla seduta precedente.

Sul settimanale la tendenza in corso è rialzista, ma ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 9,54 dollari e questo fatto sta provocando un indebolimento delle quotazioni. Inoltre se la settimana in corso dovesse chiudere su questi livelli o inferiori, avremmo un segnale ribassista che potrebbe segnare l’inizio di una nuova gamba ribassista. Qualora, invece, dovessimo avere una chiusura settimanale superiore a 9,54 dollari le quotazioni si spingerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Anche sul mensile la tendenza in corso è rialzista e punta verso gli obiettivi indicati in figura. L’aspetto interessante è che la tendenza diventerebbe ribassista nel caso di chiusura mensile inferiori a 7,2 euro.

C’è, quindi, coerenza tra i due time frame con un ribasso fino in area 7,2 euro prima di una ripartenza al rialzo.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

