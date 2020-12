Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se per il medio e lungo periodo la tendenza rialzista non vede ostacoli all’orizzonte, il rally di Natale sui mercati americani potrebbe essere a rischio?

La domanda sorge spontanea dopo aver visto l’andamento dell’ultimo mese durante il quale, tranne qualche veloce escursione, le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 29,490-30.070.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio il time frame di breve per capire cosa succederà fino alla fine dell’anno. Nel lungo periodo, infatti, rimangono validi gli scenari discussi nelle settimane precedenti che vedono il Dow Jones diretto verso i 40.000.

Il rally di Natale sui mercati americani potrebbe essere a rischio? Le aspettative dell’analisi grafica e previsionale

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 11 dicembre a quota 30.046,37 in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata del -0,57%.

Time frame giornaliero

Come dicevamo le quotazioni si stanno muovendo in un lungo movimento laterale che va avanti da circa un mese. Bisogna, quindi, aspettare la rottura di uno dei due livelli del trading range 29,490-30.070 per capire da che parte si muoveranno le quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono indicati in figura. Al ribasso, invece, sono possibili discese fino in area 28.560. La rottura di questo livello in chiusura di giornata potrebbe far scattare una profonda correzione al ribasso.

Da notare lo Swing indicator è rialzista, ma si stanno preparando le condizioni per un segnale ribassista.

Time frame settimanale

Niente da aggiungere a quanto scrivevamo settimana scorsa

Anche sul settimanale il livello chiave passa per area 28.560. Una chiusura settimanale sotto questo livello aprirebbe le porte a un’inversione ribassista.

Intanto la settimana appena conclusasi ha visto la rottura del supporto intermedio in area 30.060, per cui potremmo assistere a un ritracciamento fino in area 29.470. Lo Swing Indicator continua a restare saldamente rialzista.

Time frame mensile

Vale quanto scritto settimana scorsa