Il frigorifero è l’elettrodomestico più essenziale della nostra casa. Ci consente di conservare i cibi per più giorni e la sua è una funzione indispensabile. Possiamo tranquillamente affermare che sia una delle invenzioni più importanti da quando è nata l’energia elettrica.

Quando poi fa molto caldo, come in queste settimane, la sua funzione diventa ancor più fondamentale. Non solo per la conservazione, ma anche per la refrigerazione. Tuttavia, per farlo lavorare al meglio, occorre prendere degli accorgimenti.

Non solamente per i cibi, ma anche per non disperdere preziosa energia che potrebbe poi ripercuotersi sulle bollette. In questo preciso momento storico, già difficile di per sé, sarebbe davvero grave non prestare attenzione a questo aspetto. Di conseguenza, dobbiamo andare ad agire su un parametro in particolare. La temperatura al suo interno. Regolarla nella maniera ottimale per non consumare energia in eccesso e non deteriorare i cibi o per il troppo “caldo” o per il troppo freddo. La manopola della temperatura è lo strumento sul quale dovremo agire per trovare quella ottimale e far sì che si uniscano entrambi gli obiettivi.

La corretta temperatura del frigorifero per evitare sprechi in bolletta

Prima, però, una doverosa premessa. Dobbiamo sapere che il nostro frigorifero lavora all’interno di una cucina che ne influenza la temperatura. Non dobbiamo pensare che il contesto in cui è inserito lo renda immune da tutto. Per esempio, avere o non avere un condizionatore che raffreddi l’ambiente è decisamente un fattore importante da sapere. Avere 30 gradi in casa o 25 cambia sensibilmente anche il modo di lavorare del frigorifero.

Non solo, è importante anche il suo utilizzo. Aprirlo e chiuderlo con una certa continuità provoca dei grossi sbalzi di temperatura, anche se effettuiamo l’operazione in pochissimi secondi. Il calore che arriva dall’esterno, infatti, entra rapidamente andando a cambiare le condizioni al suo interno.

Di conseguenza, una volta che conosciamo questi due aspetti, qual è la giusta temperatura di esercizio? Nei modelli più classici la manopola indica la possibilità di scelta da 1 a 5. Più il valore è alto, più nel frigorifero ci sarà freddo. In estate, generalmente, dovremmo andare a metterla sul numero 4. Potremmo azzardare anche un piccolo giro in più verso il 5.

Molto più semplice l’operazione per chi possiede frigoriferi moderni che indicano la temperatura sul display. In questo caso, non si sbaglia mai andando a metterla sui 4 gradi.

Ecco, dunque, qual è la corretta temperatura del frigorifero per evitare che i cibi si deteriorino e che i consumi in bolletta aumentino. Un piccolo accorgimento per far lavorare al meglio il nostro elettrodomestico. Importante, poi, sarà anche una corretta cura del fratello più piccolo, quel congelatore che potremmo facilmente sbrinare con due semplici ingredienti.

Lettura consigliata

Per sgrassare forno, frigorifero e altri elettrodomestici bastano 5 bicchieri d’acqua e uno di questa comunissima polvere per ottenere un detersivo efficace contro tutte le macchie