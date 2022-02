La pulizia di casa è da sempre uno dei principali problemi dei quasi 7 milioni di casalinghe presenti sul territorio italiano. Ogni settimana è buona, quando si va a fare la spesa, per cercare quel prodotto che abbia quel qualcosa in più. Ovviamente a fronte di una riduzione dei costi e, negli ultimi anni soprattutto, dell’impatto ambientale. Non solo per l’ecologia, ma anche per non abusare di sostanze chimiche che possano dare fastidio alla pelle.

Abbiamo già parlato di rimedi naturali come il limone e l’aceto, addirittura di altre sostanze, come la schiuma da barba, per pulire fornelli e forno. Oggi andremo a proporre una soluzione diversa che si può preparare in grande quantità, da conservare in bottiglie di vetro, per usare su più fronti. Il riciclo della cenere, per utilizzarla come fertilizzante nei giardini, è già stato trattato ed è un ottimo additivo per creare un compost nutriente. Oggi vedremo come usarla per creare un detersivo per la casa adatto a molte superfici. Un procedimento lungo tre ore, che, però, potrà dare molti risultati soddisfacenti nei mesi successivi.

Partiamo dalla cenere. Se abbiamo un camino, sarà molto più facile averne a disposizione in grande quantità. Altrimenti, potremmo trovarla facilmente in commercio, con un costo assolutamente accessibile, se pensiamo alle quantità che ci serviranno per preparare questo detersivo.

Per sgrassare forno, frigorifero e altri elettrodomestici bastano 5 bicchieri d’acqua e uno di questa comunissima polvere per ottenere un detersivo efficace contro tutte le macchie

Se utilizziamo quella del camino, dovremo prima setacciarla bene, onde evitare la presenza di grumi. Quella in commercio, invece, è già in polvere fine. Ci dotiamo di una pentola piuttosto capiente e di un comune bicchiere da 200 ml. Oltre che di una bottiglia di vetro, dove andare a mettere la soluzione finale.

Sta a noi decidere quanto detersivo preparare. Se utilizziamo un bicchiere di cenere, ne useremo 5 di acqua. Se vogliamo farne di più, basta semplicemente aumentarne il quantitativo, rispettando sempre le proporzioni 1 a 5. Quindi, due bicchieri di cenere, 10 di acqua e così via. Versiamo quindi il primo bicchiere di cenere, per poi aggiungere i primi due di acqua. Andremo a mescolare bene con un cucchiaio di legno, prima di versare gli altri tre. Amalgamiamo bene, prima di mettere sul fuoco. La fiamma dovrà essere bassa e dovrà cuocere per tre ore.

La lisciva

Al termine della cottura, lasciamo riposare. La cenere si andrà a depositare sul fondo della pentola. Di conseguenza, con perizia, dovremo prendere un mestolo e un imbuto e andare a raccogliere solamente la parte liquida per riempire la bottiglia di vetro. Altrimenti, possiamo decidere di filtrare bene, prendendo un secchio capiente e un canovaccio, che fermeremo con delle mollette ai suoi bordi. Versiamo il contenuto della pentola, con lo strofinaccio che assorbirà tutta la cenere, rilasciando l’acqua a poco a poco. Poi, con il secchio andremo a riempire la bottiglia. La nostra lisciva di cenere è pronta. Per sgrassare forno, frigorifero e altri elettrodomestici sarà ottima, perché andrà ad agire sullo sporco più resistente, aggredendolo, senza però rovinare le superfici.