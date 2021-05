A inizio marzo il nostro Ufficio Studi pubblicava un report su Alkemy dal titolo Uno dei migliori titoli azionari del settore servizi commerciali non ha ancora terminato la sua corsa al rialzo dando come prezzo obiettivo 12 euro circa. Da quel momento il titolo ha guadagnato circa il 75%. Adesso, però, corsa al rialzo delle azioni Alkemy è giunta al capolinea. Come si vede sia dai grafici settimanali e mensili, infatti, le quotazioni sono giunte al III obiettivo di prezzo su entrambi i time frame. Ci sono, quindi, elevatissime probabilità che si possa assistere a un ritracciamento almeno fino in area 10 euro. La tenuta di questo livello, poi, potrebbe favorire una forte ripartenza delle quotazioni.

Allo stato attuale, quindi, non possiamo che consigliare di attendere le future evoluzioni prima di prendere posizione su Alkemy.

La difficoltà momentanea del titolo e la sua forza sono evidenti anche dalle raccomandazioni degli analisti. Al momento, infatti, la raccomandazioni media è comprare, ma il prezzo obiettivo esprime una sopravvalutazione di circa il 5%.

D’altra parte la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Inoltre l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

La corsa al rialzo delle azioni Alkemy è giunta al capolinea. Su quali livelli tornare compratori secondo l’analisi grafica?

Il titolo Alkemy (MIL:ALK) ha chiuso a quota 6,86 euro la seduta del 13 maggio con un ribasso dello 0,42%.

Time frame settimanale

Time frame mensile