Recentemente l’azienda sta collaborando con la società di consulenza XChannel per portare sui marketplace Amazon e Alibaba la propria collezione di tessuti Wax. Secondo le alcune dichiarazioni della società ci si aspettano grandi risultati da questa collaborazione che apre il mondo del tessile a nuove frontiere dell’online attraverso i marketplace B2B e B2C più indicati per la crescita internazionale del brand. I primi risultati si incominciano a vedere. In soli 2 mesi, infatti, grazie a una mirata strategia di assortimento dei prodotti e al rafforzamento dei contenuti grafici e testuali il brand ha registrato un incremento medio delle vendite del 50%.

Quindi, la collaborazione con Amazon e Alibaba potrebbe far volare le azioni Ratti che attualmente sono impostate al ribasso.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, la tendenza in corso è ribassista, ma da ormai quattro settimane le quotazioni stanno cercando, senza successo, di rompere il forte supporto in area 3,77 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto ci sono tutte le condizioni affinché si possa ripartire al rialzo. Manca solo un segnale di acquisto di uno dei nostri indicatori BottomHunter e/o Swing Indicator. Una chiara indicazione dell’inversione rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 3,95 euro.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura e nel peggiore dei casi il titolo potrebbe arrivare a perdere oltre il 30%.

In generale, potremmo essere vicini a una svolta direzionale dopo che in un precedente report scrivevamo I mesi passano e la confusione su questo titolo azionario aumenta sempre di più.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo Ratti non è molto ben messo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

La collaborazione con Amazon e Alibaba potrebbe far volare le azioni Ratti: le indicazioni dell’analisi grafica

Ratti (MIL:RAT) ha chiuso la seduta del 30 luglio in rialzo del 2,12% rispetto alla seduta precedente a quota 3,85 euro.

Time frame settimanale