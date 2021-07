Che il cappotto termico sia intervento trainante è ormai un fatto noto. Chi abita all’ultimo piano, però, può essere interessato alla coibentazione del tetto per avere maggiore confort abitativo in casa. La novità consiste nel fatto che la coibentazione del tetto è sia trainante che trainato nel Superbonus 110.

Questo è il risultato di alcuni recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Vediamo in dettaglio. Lo Stato restituisce 110% dell’importo dei lavori effettuati, se l’edificio raggiunge un miglioramento energetico così valutato. Bisogna guadagnare 2 classi di efficienza energetica e cappottare almeno il 25% della superficie totale dell’edificio.

In questo progetto, come si colloca la coibentazione del tetto tra interventi trainanti e trainati? La differenza è netta, perché i trainanti sono gli interventi necessari per poter ottenere l’ok al rimborso finale. Se i trainanti sono sufficienti per scalare le 2 classi energetiche, allora i singoli proprietari si vedranno riconosciuti gratuitamente una serie di interventi trainati.

La coibentazione del tetto è sia trainante che trainato nel Superbonus 110

Con gli ultimi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la coibentazione del tetto può rientrare negli uni o negli altri interventi a seconda dei casi. Gli Esperti di Proiezionidiborsa esaminano le due diverse possibilità.

Sottotetto non riscaldato

Se il tetto copre locali non riscaldati, può essere coibentato e l’intervento è pagato dallo Stato come intervento trainante. Quindi, quella coibentazione è gratis se contribuisce a far scalare all’edificio due classi energetiche e se contribuisce a raggiungere il 25% di superficie cappottata.

Cosa succede se il condominio non vuole applicare il cappotto anche sulle facciate e sulle pareti verticali? Bisogna valutare se il tetto è grande abbastanza da far sì che, cappottando solo il sottotetto, si raggiunga il 25% della superficie complessiva.

E se invece con il solo tetto non si raggiunge il 25% della superficie?

Sottotetto riscaldato

In questo caso, la coibentazione del tetto sarà lo stesso gratis se il sottotetto copre locali riscaldati. In presenza di questa condizione, l’isolamento del tetto potrà essere considerato intervento trainato.

La risposta è arrivata con il chiarimento Agenzia delle Entrate 250 del 14 aprile 2021.