Pur non essendo graditi da tutti, i funghi porcini sono un prodotto prelibato.

Questo il periodo ideale per correre in montagna a cercarli. Se ci sono le giuste piogge, infatti, potremmo vederli spuntare da un momento all’altro.

Approfittiamone allora per una bella camminata e per dilettarci allo stesso tempo nella raccolta di questo prodotto prelibato. Con i funghi porcini, infatti, è possibile preparare diversi piatti squisiti e prelibati, ideali per deliziare il nostro palato e stupire i nostri ospiti.

Ecco alcuni dei piatti più conosciuti

I piatti più conosciuti sicuramente sono le tagliatelle con funghi porcini e il risotto, ma sono ottimi anche con la polenta. Per non dimenticare che sulla pizza bianca sono semplicemente sublimi.

Molti di noi li congelano, pensando che siano adatti a piatti più invernali. Ma non è affatto così. I funghi sono ottimi anche per preparare piatti veloci, adatti alla stagione che viviamo.

Per preparare un piatto super veloce, infatti, potremmo sciogliere della scamorza e mettere sopra i funghi porcini. Sarà una delizia per il nostro palato!

Ma chi non li gradirebbe anche sulle bruschette o ancora sulla carne grigliata?

Oggi però con il Team di ProiezionidiBorsa vi proponiamo una ricetta davvero prelibata.

L’irresistibile e gustosissima alternativa alla carne e patate al forno

Ecco cosa occorre per dei funghi porcini in tortiera squisiti da leccarsi i baffi:

a) 1 kg di funghi porcini;

b) pomodorini del piennolo;

c) olio e aglio.

Vediamo come procedere

In una casseruola mettiamo l’olio con l’aglio sminuzzato. All’aglio ricordiamoci di togliere sempre il germe per renderlo più digeribile. A questo punto andiamo ad aggiungere i gambetti dei porcini, precedentemente tagliati a straccetti. Facciamo rosolare.

A questo punto si uniscono le cappelle dei porcini, sulla cui parte superiore vanno fatti dei tagli, in modo da favorirne la cottura e la penetrazione del condimento. Si aggiunge l’origano e i pomodorini. Si fa cuocere il tutto a fuoco lento per circa 15 minuti e si serve come secondo.

È questa, infatti, l’irresistibile e gustosissima alternativa alla carne e patate al forno.

Non resterà che leccarsi i baffi!

Approfondimento

