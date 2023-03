La classifica delle migliori location per matrimoni del Nord d’Italia secondo un’indagine

La classifica delle migliori location per matrimoni del Nord d'Italia-proiezionidiborsa.it

Ogni anno il sito Matrimonio.com premia le migliori aziende del settore Wedding. Anche quest’anno sono stati assegnati i Wedding Awards per la categoria Banchetto ossia le location per i ricevimenti. Scopriamo quindi quali hanno ricevuto l’ambito premio con il punteggio di 5 su 5 stelle regione per regione.

Precisiamo che molte aziende premiate con gli “Oscar del Wedding” hanno totalizzato punteggi molto alti come 4.9. Pertanto alcune province non vengono citate perché le location premiate pur avendo un voto alto non hanno raggiunto le 5 stelline.

La classifica delle migliori location per matrimoni del Veneto

In provincia di Vicenza si è aggiudicata il punteggio di 5 stelle il ristorante La Corte del Belo. La location per ricevimenti di Thiene ha ricevuto il massimo punteggio basato su 47 recensioni. Sempre 5 su 5 il voto de La Casa dei Gelsi di Rosà (130 le recensioni ricevute).

In provincia di Verona i vincitori del Wedding Awards che hanno totalizzato il miglior punteggio sono:

• Corte Poli a San Martino Buon Albergo (voto basato su 100 recensioni);

• Le Ali del Frassino di Peschiera del Garda (43 recensioni);

• il ristorante La Casa degli Spiriti di Costermano (78 recensioni);

• Villa da Prato a Caldiero (47 recensioni).

Nel trevigiano sono ben 3 i luoghi da sogno premiati con 5 su 5:

• il ristorante Bacchus a Quinto di Treviso (87 recensioni);

• il ristorante Barbesin di Castelfranco Veneto (77 recensioni);

• l’Hotel Villa Condulmer a Mogliano Veneto (61 recensioni). A Rovigo si aggiudica il punteggio di 5 su 5 Villa Cagnoni Boniotti di Villamarzana (61 recensioni). Nel padovano ottiene il massimo dei voti il ristorante Dal Contadino di Vo (35 recensioni).

Le location per ricevimenti migliori del Trentino Alto Adige

In provincia di Trento le location premiate con i Wedding Awards 2023 che hanno raccolto anche il maggior punteggio sono:

• Castel Pietra di Calliano (57 recensioni);

• Villa Bortolazzi di Trento (74 recensioni).

Le location più belle per matrimoni del Friuli Venezia Giulia

In provincia di Udine la dimora I Comelli di Nimis ha totalizzato il massimo punteggio basato su 91 recensioni. Nelle altre province ci sono ottime location ma nessuna raggiunge il punteggio di 5 stelle.

Le migliori location per matrimoni in Lombardia

In provincia di Varese le migliori location per ricevimenti con 5 stelline sono:

• Villa Cagnola di Gazzada Schianno (131 recensioni);

• Villa Bregana di Carnago (86 recensioni);

In provincia di Pavia hanno ricevuto il premio di Matrimonio.com e 5 stelle:

• La Tenuta Cortebella di Gropello Cairoli (122 recensioni);

• La Dimora Fiamberta a Certosa di Pavia (42 recensioni).

Nella provincia di Monza e Brianza registriamo un l’en plein. Si tratta del ristorante A ca’ del Zep di Cogliate (155 recensioni).

In provincia di Milano 3 location hanno ricevuto il punteggio di 5 stelle e sono: • La Barcella di Robecco sul Naviglio (264 recensioni);

• Podere Le Antiche Ruote di Senago (151 recensioni);

• Chalet Nel Parco di Cerro Maggiore (91 recensioni).

Anche le location mantovane con il massimo del punteggio sono 3: • Villa La Favorita di Matova (33 recensioni);

• Il Tesoro Living Resort di Rodigo (33 recensioni);

• Corte Cola di Castiglione delle Stiviere (82 recensioni).

Nel cremonese ci sono 2 location premiate con 5 stelline e sono: • Villa Toscanini di Ripalta Guerina (119 recensioni);

• Il Fondaco dei Mercanti di Moscazzano (148 recensioni).

In provincia di Como raggiunge il massimo dei voti La Fiaba nel Bosco di Novedrate (61 recensioni). Le location bresciane fanno incetta di voti. Sono ben 7 le strutture a punteggio pieno:

• Ristorante Carlo Magno di Colle Beato (91 recensioni); • Palazzo Gambara di Bedizzole (31 recensioni);

• Le Cantorie di Gussago (163 recensioni);

• Corte Piovanelli di Brescia (35 recensioni);

• La Cascina San Lorenzo di Capriolo (127 recensioni);

• Casa Mascagni La Campagnola di Agnosine (91 recensioni); • Villa Baiana di Monticelli Brusati (121 recensioni).

Nel bergamasco risultano 6 le location premiate con 5 stelle

• Portico del Seminario (15 recensioni);

• Il Ristorante Miranda a Riva di Solto (66 recensioni);

• Tenuta Cascina dei Frati a Brusaporto (35 recensioni);

• La Tenuta Frizzoni di Torre de’ Roveri (124 recensioni);

• Tenuta La Laguna di Monasterolo del Castello(214 recensioni); • Villa Redona di Trescore Balneario (79 recensioni).

Ecco le più spettacolari location per matrimoni del Piemonte Nel torinese, è stato assegnato il massimo punteggio della classifica a: • Ristorante Emporio a Rondissone (20 recensioni);

• Hotel Ristorante Hermitage di Avigliana (39 recensioni). In provincia di Cuneo sono 2 le location premiate con 5 su 5 : • La Porta delle Langhe di Cherasco (127 recensioni);

• Castello dei Solaro di Villanova Solaro (101 recensioni). Nell’astigiano annoveriamo una location a punteggio pieno. Si tratta de La Castella di Villafranca d’Asti (54 recensioni).

Nell’alessandrino ottengono 5 stelle l’Agriturismo A Modo Mio di Molare (22 recensioni) e la Tenuta Pedaggera di Capriata d’Orba (92 recensioni).

In Liguria le migliori location per matrimoni

In provincia de La Spezia una location vincitrice del Wedding Awards ha ottenuto 5 stelline. Si tratta della Villa La Contessa sita nel Capoluogo (30 recensioni). Per la provincia di Imperia è Villa Nobel di Sanremo ad aggiudicarsi le 5 stelline con 21 recensioni. La provincia di Genova raccoglie un eccellente bottino con 4 location premiate con il massimo punteggio e cioè:

• Villa Passo D’Oro di Genova (99 recensioni);

• Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure (29 recensioni);

• Cantina degli Abissi di Sestri Levante (31 recensioni);

• Agricuoco Eventi di Sestri Levante (24 recensioni).

Questa è quindi la classifica delle migliori location per matrimoni del Nord d’Italia secondo gli internauti.