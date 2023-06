Bellissime piante da giardino per un angolo relax zen o egiziano: i vicini ti copieranno!

La natura ci offre sempre grandi emozioni. Pensiamo al paesaggio delle cime innevate delle montagne in inverno o alla distesa del mare. Nel nostro piccolo possiamo ricreare un angolo verde a casa, soprattutto in giardino. Per renderlo originale e rilassante proviamo a sistemare alcune piante ispirandoci a tecniche giapponesi e agli Egizi.

Ogni giorno affrontiamo molti impegni a casa e fuori. Ritagliarsi un po’ di tempo per ricaricare le energie, quindi, diventa spesso necessario. Possiamo passeggiare, fare shopping o un bagno caldo a fine giornata. Anche cucinare, leggere e ascoltare musica possono aiutare a distrarci e a rilassarci. Se abbiamo la passione per il giardinaggio, guardare le nostre piante e i fiori colorati può anche aiutare.

Ecco 7 bellissime piante da giardino per un angolo relax zen

Avere uno spazio esterno ci permette di sbizzarrirci. Possiamo schermarlo con siepi e cespugli, sistemare aiuole colorate e magari piantare limoni e nespoli. Potremmo anche ispirarci ai giapponesi o alla civiltà egizia nella scelta delle piante.

Il giardino zen in origine nacque per abbellire i palazzi nobiliari. Solo in seguito, attorno al Quattordicesimo secolo, alcuni monaci buddisti cominciarono a sistemarlo nei loro templi.

Il karesansui in origine era solo secco, basato sulla sistemazione di sabbia, ghiaia, sassi. In seguito si aggiunse la presenza di acqua e di piante. Ma quali mettere?

Innanzitutto dovremmo usare elementi dispari e contrastanti. Accanto a uno alto mettiamone uno basso. È preferibile avere un piccolo stagno o una cascatella. In alternativa le pietre o del legno dovrebbero delimitare la sabbia o la ghiaia da rastrellare come onde.

Tra le piante preferiamo il bambù, il cipresso, l’abete, il ginko biloba, il salice piangente, l’azalea e l’albicocco.

Come fare un giardino dall’atmosfera egiziana

Invece di queste bellissime piante da giardino per un angolo relax zen potremmo sceglierne altre. Infatti, se si vuole ottenere uno spazio ancora più eccentrico lasciamoci ispirare dalla cultura egiziana.

In questo caso possiamo inserire all’esterno diversi elementi. Pensiamo a un pergolato e a delle colonne. Creiamo un piccolo laghetto con ninfee e fiori di loto. Circondiamolo poi con pietre, utili anche per segnare il viottolo per raggiungerlo. Sistemiamo anche alcune palme scenografiche e che ricordano le oasi. Vanno bene inoltre i papiri, la menta, il mirto e la Boswellia o pianta dell’incenso. Possiamo in aggiunta recuperare cuscini e tessuti egiziani nei negozi etnici. Distribuiamoli in modo carino sulle sedute o a terra su dei tappeti. Infine, lampade, alcune statue e suppellettili vari renderanno il nostro giardino egiziano ancor più suggestivo.